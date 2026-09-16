Tragedija u Gazi: Najmanje 20 mrtvih, urušila se zgrada koja je oštećena u izraelskim napadima

Spasioci su u Gazi u srijedu pretraživali ruševine bombardirane stambene zgrade koja se urušila tijekom noći, pri čemu je poginulo najmanje 20 Palestinaca, među kojima i djeca, dok su još deseci ostali zarobljeni pod ruševinama.

Deseci tisuća Palestinaca žive u oko 2000 zgrada oštećenih u izraelskim zračnim napadima diljem Pojasa Gaze.

Civilna zaštita Gaze izvijestila je da je najmanje 20 ljudi, od čega šestero djece, poginulo, a 14 ih je ozlijeđeno u urušavanju sedmerokatnice. Vjeruje se da se pod ruševinama nalazi još gotovo 100 ljudi.

Na snimci koju je na uvid dobio Reuters vide se spasioci kako pokušavaju izvući dvije osobe ispod urušenog zida. Druga snimka na društvenim mrežama prikazuje glasnogovornika civilne zaštite Gaze Mahmouda Basala kako nosi djevojčicu umotanu u maramu umrljanu krvlju.

Ravnatelj službe civilne zaštite grada Gaze Red Al-Dahšan izjavio je da je u urušenoj zgradi živjelo najmanje 10 obitelji te da još uvijek postoji nada u pronalazak preživjelih.

"Još uvijek čujemo glasove ispod ruševina", rekao je Dahšan.

Alessandro Mrakic, voditelj ureda Programa UN-a za razvoj (UNDP) u Gazi, rekao je da neke agencije UN-a sudjeluju u akcijama spašavanja, koje je opisao kao teške zbog nedostatka odgovarajuće mehanizacije. Pomoć pruža i egipatska agencija za pomoć.

"Situacija je, kao što vidite, tragična jer nemamo potrebnu opremu i mehanizaciju. Tako da zapravo ima ljudi koji kopaju golim rukama", rekao je Mrakic. "Postoji otprilike 400 zgrada kojima prijeti urušavanje. Znamo da će se te zgrade urušiti, osobito sada kad dolazi zima", dodao je, misleći na mogući utjecaj kiše.

Palestinski dužnosnici i predstavnici UN-a za nedostatak teške mehanizacije okrivljuju izraelska ograničenja nametnuta Gazi. Izrael tvrdi da su ta ograničenja uvedena kako bi se spriječilo da oprema dospije u ruke militanata.

Izraelski napad na Gazu, pokrenut nakon smrtonosnog upada Hamasa u Izrael u listopadu 2023., stvorio je oko 61 milijun tona ruševina i krhotina, čije bi uklanjanje, prema procjenama Ujedinjenih naroda, moglo potrajati sedam godina.

Prekidom vatre iz listopada 2025., koji je postignut uz potporu SAD-a, zaustavljene su borbe velikih razmjera u Gazi, no nisu okončani i izraelski napadi, a napredak prema trajnom miru vrlo je slab.