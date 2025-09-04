Obavijesti

News

Komentari 0
TEŠKA PROMETNA NESREĆA

Tragedija u Istri: Motociklist poginuo u sudaru s kombijem

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Istri: Motociklist poginuo u sudaru s kombijem
Foto: PU primorsko-goranska

Prema policijskim informacijama, do nesreće je došlo oko 17.14 sati na ulazu u autokamp Valkanelakada

Vozač motocikla je smrtno stradao nakon što je naletio na kombi između Funtane i Vrsara. Na mjesto nesreće odmah su izašle hitne službe, no unatoč pokušajima reanimacije motociklist je u 18.10 sati preminuo od zadobivenih ozljeda, priopćila je policija.

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Kaos na Branimirovoj u Zagrebu: Sudarilo se pet vozila
VIDEO Kaos na Branimirovoj u Zagrebu: Sudarilo se pet vozila

Prema policijskim informacijama, do nesreće je došlo oko 17.14 sati na ulazu u autokamp Valkanelakada. Motociklom je upravljao 59-godišnji hrvatski državljanin rođen 1966. godine te je naletio na kombi vozilo s njemačkim registarskim oznakama.

NASTALA MATERIJALNA ŠTETA Za dlaku izbjegao tragediju: Autom prelazio prugu u Donjoj Stubici, na njega naletio vlak!
Za dlaku izbjegao tragediju: Autom prelazio prugu u Donjoj Stubici, na njega naletio vlak!

Očevid je u tijeku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom
SVE ZBOG AUTA

Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025