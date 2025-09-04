Tragedija u Istri: Motociklist poginuo u sudaru s kombijem

Vozač motocikla je smrtno stradao nakon što je naletio na kombi između Funtane i Vrsara. Na mjesto nesreće odmah su izašle hitne službe, no unatoč pokušajima reanimacije motociklist je u 18.10 sati preminuo od zadobivenih ozljeda, priopćila je policija.

Prema policijskim informacijama, do nesreće je došlo oko 17.14 sati na ulazu u autokamp Valkanelakada. Motociklom je upravljao 59-godišnji hrvatski državljanin rođen 1966. godine te je naletio na kombi vozilo s njemačkim registarskim oznakama.

Očevid je u tijeku.