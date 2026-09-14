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UŽAS U MORU KOD RAŠE

TRAGEDIJA U ISTRI Tijelo ronioca iz Italije našli na dubini od 25 m

Piše Antonela Šaponja,
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TRAGEDIJA U ISTRI Tijelo ronioca iz Italije našli na dubini od 25 m
ILUSTRACIJA | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Na mjestu događaja obavljen je očevid, a nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdile okolnosti smrti

Policijski ronioci pronašli su u subotu u moru kod Raše tijelo 27-godišnjeg talijanskog državljanina, koji je prethodno otišao na podvodni ribolov i ronjenje na dah, izvijestili su iz PU istarske.

Policijski službenici Interventne jedinice policije, zajedno s djelatnicima Postaje pomorske i aerodromske policije Pula-Pola, pronašli su ga 13. rujna oko 12 sati u uvali Ravni, na dubini od oko 25 metara.

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Na mjestu događaja obavljen je očevid, a nadležni državni odvjetnik naložio je obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdile okolnosti smrti.

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