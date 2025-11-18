Obavijesti

KIŠE IZAZVALE KLIZIŠTA

Tragedija u Italiji: Dvoje mrtvih u klizištima na sjeveru države

Piše HINA.,
Foto: Diego Petrussi

Regija je posljednjih dana zabilježila intenzivne kiše, koje su poplavile ulice i podruma. Tri kuće u Brazzanu uništene su u klizištima.

Dvije osobe su poginule na sjeveru Italije nakon što su obilne kiše izazvale klizišta, priopćile su u utorak lokalne vlasti.

Poginuo je 32-godišnji Nijemac koji se prije nekoliko mjeseci doselio u selo Brazzano di Cormons. Tamo su spasilačke ekipe također izvukle tijelo 83-godišnje žene iz kuće zatrpane klizištem, priopćila je vatrogasna postrojba.

Preliminarna izvješća pokazuju da je Nijemac isprva stigao na sigurno, ali se vratio kako bi upozorio 83-godišnju susjedu i pritom smrtno stradao u naknadnom klizištu, priopćile su vlasti.  

