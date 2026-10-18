TRAGEDIJA U KANADI U požaru u vojnoj bazi poginulo najmanje četvero ljudi: 'Bilo je strašno...'

Najmanje četiri vojna službenika su poginula u požaru koji je izbio u kanadskoj vojnoj bazi u pokrajini Alberti, kazao je kanadski premijer Mark Caerney. U požaru ima i puno teško ozlijeđenih, dodao je, javlja BBC.

Kanadske vlasti potvrdile su da u požaru u vojnoj bazi Wainwright ima poginulih i ozlijeđenih, ali još nisu objavile njihov broj. CBC, nacionalna javna radiotelevizija, pozvao se na neimenovane izvore navodeći da je u nesreći smrtno stradalo sedam ljudi. Baza, jedna od najvećih u Kanadi, nalazi se oko 210 kilometara istočno od Edmontona u Alberti, a ministar nacionalne obrane David McGuinty izjavio je u nedjelju da će otputovati u Edmonton kako bi se upoznao sa situacijom.

Objavljeno je malo pojedinosti o požaru koji je izbio u subotu oko 16 sati po lokalnom vremenu na području baze namijenjenom vojnoj obuci, dok su udari vjetra dosezali brzinu od 96 kilometara na sat.

Ministar je u subotu požar opisao kao "strašan”, dodavši: "Ne sjećam se da se u novije vrijeme dogodilo nešto slično.”

Zdravstveni djelatnici u Edmontonu priopćili su da je u subotu proglašen "narančasti kod”, odnosno stanje pripravnosti zbog velikog broja žrtava, kako bi se koordiniralo pružanje medicinske pomoći pacijentima koji se prevoze iz Wainwrighta, izvijestio je CBC News.

"Naše su misli sa svim hrabrim ženama i muškarcima pogođenima ovom tragedijom”, poručio je kanadski premijer Mark Carney u objavi na društvenim mrežama.

Prema podacima popisa stanovništva, u vojnoj bazi Wainwright 2021. godine bilo je raspoređeno 1310 vojnih i civilnih djelatnika. U bazi se nalazi Kanadski centar za manevarsku obuku, koji organizira simulacije i vojne vježbe za kopnenu vojsku.

Gradić Wainwright, s oko 6600 stanovnika, nalazi se neposredno sjeverno od baze. Lokalne vlasti objavile su na društvenim mrežama da se požar proširio preko ograde vojne baze na susjedno područje, ali da zasad nisu izdane naredbe za evakuaciju.