Tragedija u Međimurju: Skočio s traktora na nizbrdici i poginuo

Vozač traktora (78) preminuo je od zadobivenih ozljeda nakon što ga je prignječio traktor. Naime, u utorak ujutro 78-godišnjak je prevozio drva traktorom 'Tomo Vinković' s prikolicom, a na nizbrdici nije mogao zaustaviti traktor. Skočio je s njega, a tada je došlo do prignječenja, priopćila je PU međimurska.

Nažalost, muškarac je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo. U tijeku je očevid.