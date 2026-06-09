Nažalost, muškarac je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo. U tijeku je očevid
PRIGNJEČIO GA TRAKTOR
Tragedija u Međimurju: Skočio s traktora na nizbrdici i poginuo
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Vozač traktora (78) preminuo je od zadobivenih ozljeda nakon što ga je prignječio traktor. Naime, u utorak ujutro 78-godišnjak je prevozio drva traktorom 'Tomo Vinković' s prikolicom, a na nizbrdici nije mogao zaustaviti traktor. Skočio je s njega, a tada je došlo do prignječenja, priopćila je PU međimurska.
Nažalost, muškarac je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo. U tijeku je očevid.
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