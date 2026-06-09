Obavijesti

News

Komentari 0
PRIGNJEČIO GA TRAKTOR

Tragedija u Međimurju: Skočio s traktora na nizbrdici i poginuo

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Međimurju: Skočio s traktora na nizbrdici i poginuo
Foto: PU međimurska

Nažalost, muškarac je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo. U tijeku je očevid

Vozač traktora (78) preminuo je od zadobivenih ozljeda nakon što ga je prignječio traktor. Naime, u utorak ujutro 78-godišnjak je prevozio drva traktorom 'Tomo Vinković' s prikolicom, a na nizbrdici nije mogao zaustaviti traktor. Skočio je s njega, a tada je došlo do prignječenja, priopćila je PU međimurska.

TRAŽE PROVALNIKE Kod Sinja našli puške i stotine metaka, u Poreču ukrali oružje
Kod Sinja našli puške i stotine metaka, u Poreču ukrali oružje

Nažalost, muškarac je od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo. U tijeku je očevid. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...
TUGA U VELIKOJ GORICI

Liječnica o tragediji u V. Gorici: Dječaka su oživljavale učiteljice, a onda i mi. Sve smo napravili...

Reanimacija je ukupno trajala oko 45 do 50 minuta. Liječnica Kos, koja je bila na intervenciji, navodi da su napravili sve što su mogli
FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'
CRVENA ZVIJER U VRBOVCU

FOTO Napušteni Lamborghini pronašli smo u štali: 'Ljudi nam šalju ponude, sve smo ih odbili'

Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu • Prešla je svega 25 kilometara • Nije na prodaju, kažu Maja i Željko
Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'
Velika tuga

Opraštaju se od poginulih u teškoj prometnoj kod Virovitice: 'Pretužno! Bili su divni ljudi...'

U teškoj nesreći poginulo četvero ljudi. Vozač (44) zabio se frontalno u auto bračnog para iz Gradine. Iza njih ostalo dvoje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026