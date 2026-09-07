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PREMINUO U BOLNICI

Tragedija u Novoj Gradiški: Radnik ispao iz građevinske košare s 11 metara i poginuo

Piše Franjo Lepan,
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Tragedija u Novoj Gradiški: Radnik ispao iz građevinske košare s 11 metara i poginuo
Foto: Duško Marušić/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
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Nakon zbrinjavanja na mjestu događaja prevezen je u Opću bolnicu Nova Gradiška. Unatoč naporima liječnika, 49-godišnji radnik je istoga dana, oko 16 sati, preminuo od zadobivenih ozljeda.

Tijekom izvođenja građevinskih radova u Novoj Gradiški u četvrtak oko 9.10 sati došlo je do teške nesreće u kojoj je smrtno stradao 49-godišnji radnik. Prema dosad utvrđenim informacijama, građevinska košara postavljena na auto dizalici tijekom izvođenja radova se zaglavila. Uslijed naglog trzaja radnik je ispao iz košare s visine od oko 11 metara te pao na tlo.

Na mjesto nesreće odmah su stigle hitne službe, a radniku je pružena liječnička pomoć. Nakon zbrinjavanja na mjestu događaja prevezen je u Opću bolnicu Nova Gradiška. Unatoč naporima liječnika, 49-godišnji radnik je istoga dana, oko 16 sati, preminuo od zadobivenih ozljeda.

O teškoj nesreći obaviješteni su Državni inspektorat, odnosno nadležni inspektor zaštite na radu, kao i Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu.

Okolnosti nesreće i uzrok zbog kojega je došlo do zaglavljivanja građevinske košare i naglog trzaja dizalice predmet su daljnjeg postupanja nadležnih tijela, a utvrdit će se da li su poduzete potrebne mjere zaštite na radu.

Neslužbeno doznajemo da je nesretni čovjek iz Šumeća kod Slavonskog Broda i da ima četvero djece i te da je bio u invalidskoj mirovini.

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