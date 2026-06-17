Prema prvim informacijama, za sada se smatra da nije riječ o kaznenom djelu
KOD LUČICE DELFIN
TRAGEDIJA U PULI Muškarac pao s glisera u more, preminuo je
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Pulska policija izvijestila je o novoj tragediji na moru. U utorak je muškarac (73) preminio na području na području sportske lučice Delfin i Puli.
- Policijski službenici su u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom obavili očevid na mjestu događaja i utvrdili kako je 73-godišnjak prilikom stupanja na brodicu pulskih registarskih oznaka pao u more uslijed čega je preminuo - ističe policija.
Prema prvim informacijama, za sada se smatra da nije riječ o kaznenom djelu. Slijedi obdukcija koja bi trebala pobliže otkriti detalje tragedije.
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