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KOD LUČICE DELFIN

TRAGEDIJA U PULI Muškarac pao s glisera u more, preminuo je

Piše Ivan Štengl,
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TRAGEDIJA U PULI Muškarac pao s glisera u more, preminuo je
Šibenik: Brzo glisiranje policija kažnjava | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prema prvim informacijama, za sada se smatra da nije riječ o kaznenom djelu

Pulska policija izvijestila je o novoj tragediji na moru. U utorak je muškarac (73) preminio na području na području sportske lučice Delfin i Puli.

- Policijski službenici su u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom obavili očevid na mjestu događaja i utvrdili kako je 73-godišnjak prilikom stupanja na brodicu pulskih registarskih oznaka pao u more uslijed čega je preminuo - ističe policija.

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Prema prvim informacijama, za sada se smatra da nije riječ o kaznenom djelu. Slijedi obdukcija koja bi trebala pobliže otkriti detalje tragedije.

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