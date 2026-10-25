Tragedija u Sinju: Mladić se srušio ispred lokala i preminuo

U Sinju je u nedjelju oko 4 sata ujutro preminuo mlađi muškarac koji se iznenada srušio na tlo ispred ugostiteljskog objekta. Policija je dojavu zaprimila jutros, a po dolasku djelatnika hitne medicinske pomoći utvrđena je smrt muškarca.

Policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja. Na tijelu preminulog nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela.

O događaju je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo, a po nalogu mrtvozornika obavit će se obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.