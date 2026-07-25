Tragedija u Slavoniji: Trojica mladića autom sletjeli s ceste, poginuo 18-godišnjak

Oko 23.10 sati u petak na lokalnoj cesti između mjesta Frkljevci i Zagrađe, 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine kretanja izgubio je nadzor nad vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila.

U prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zbog obavljanja očevida lokalna cesta LC 41059 bila je zatvorena za sav promet od 23.40 do 5 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

Kako piše portal Pozega.eu koji je snimio strašne prizore na mjestu događaja, zavldala je tuga i muk. Nesretni mladić ispao je iz automobila i na mjestu poginuo.