Tragedija u Sloveniji: Krenuo autom unatrag na autocesti, dvoje mrtvih, dijete kritično

Dvoje ljudi poginulo je u teškoj prometnoj nesreći koja se noćas dogodila na štajerskoj autocesti u Sloveniji, dok je dijete teško ozlijeđeno i životno je ugroženo. Prema informacijama policije, nesreću je izazvao vozač (28) koji je zaustavio auto na autocesti i počeo voziti unatrag. U njega je potom udario kombi.

Nesreća se dogodila oko jedan sat iza ponoći, u blizini odmorišta Lukovica, na autocesti u smjeru Maribora, izvijestila je Policijska uprava Ljubljana.

Prema dosad utvrđenim informacijama, 28-godišnji strani državljanin upravljao je autom rumunjskih registracija. Nakon što je prošao izlaz za odmorište Lukovica, zaustavio se na desnom prometnom traku i počeo voziti unatrag.

U tom trenutku iza njega je naišao kombi i udario u auto.

Dvoje putnika poginulo, dijete životno ugroženo

U silovitom sudaru poginula su dva putnika koja su sjedila na stražnjim sjedalima auta. Oboje su bili rumunjski državljani.

Teško je ozlijeđeno i dijete koje se nalazilo u autu. Prema policijskim informacijama, dijete ima francusko državljanstvo, a ozljede su toliko teške da mu je život ugrožen.

Vozač auta i njegova suputnica, koji su sjedili na prednjim sjedalima, zadobili su lakše ozljede. Lakše je ozlijeđen i slovenski vozač kombija.

Na mjesto nesreće stigli su vatrogasci iz Domžala, koji su morali upotrijebiti posebnu opremu kako bi iz smrskanog auta izvukli dvije osobe zarobljene u vozilu.

Hitna pomoć zbrinula je četvero ozlijeđenih i prevezla ih u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani.

Autocesta bila zatvorena

Zbog teške nesreće i intervencije hitnih službi autocesta u smjeru Maribora privremeno je bila zatvorena.

Slovenska policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti tragedije. Zbog sumnje na kazneno djelo o utvrđenim činjenicama obavijestit će nadležno državno odvjetništvo.