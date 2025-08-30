Tragedija u Tribunju: Poginula žena, vozačica i putnik iz istog auta bore se za život u bolnici

U teškoj prometnoj nesreći na cesti između Tribunja i Ivinja u petak popodne poginula je 22-godišnja putnica iz automobila, dok je još dvoje ljudi teško ozlijeđeno, izvijestila je šibenska policija. Kako navode, nesreću je izazvala 28-godišnja vozačica automobila šibenskih tablica.

Ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodila brzinu mokrom kolniku i vidljivosti te je izgubila nadzor nad vozilom. Automobil je prvo izletio s ceste na travnato područje, potom se vratio na kolnik i u zanošenju prešao na suprotnu stranu, gdje se sudario s teretnim vozilom zagrebačkih oznaka kojim je upravljao 34-godišnji vozač.

Vozačica i 36-godišnji putnik iz automobila zadobili su teške ozljede opasne po život te su zadržani na liječenju u šibenskoj bolnici. Tijelo poginule 22-godišnjakinje prevezeno je na Odjel patologije radi obdukcije.

Iz teretnog vozila izuzet je tahograf radi vještačenja, a vozaču je uzeta krv i urin za analizu. Cesta je jučer bila zatvorena od 17:19 do 22 sata, a promet se preusmjeravao na zaobilazne pravce.

Protiv 28-godišnje vozačice policija će podnijeti kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.