Obavijesti

News

Komentari 0
IZGUBILA KONTROLU NAD AUTOM

Tragedija u Tribunju: Poginula žena, vozačica i putnik iz istog auta bore se za život u bolnici

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragedija u Tribunju: Poginula žena, vozačica i putnik iz istog auta bore se za život u bolnici
ILUSTRACIJA | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Vozačica i 36-godišnji putnik iz automobila zadobili su teške ozljede opasne po život te su zadržani na liječenju u šibenskoj bolnici. Protiv 28-godišnje vozačice policija će podnijeti kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu

U teškoj prometnoj nesreći na cesti između Tribunja i Ivinja u petak popodne poginula je 22-godišnja putnica iz automobila, dok je još dvoje ljudi teško ozlijeđeno, izvijestila je šibenska policija. Kako navode, nesreću je izazvala 28-godišnja vozačica automobila šibenskih tablica.

Ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodila brzinu mokrom kolniku i vidljivosti te je izgubila nadzor nad vozilom. Automobil je prvo izletio s ceste na travnato područje, potom se vratio na kolnik i u zanošenju prešao na suprotnu stranu, gdje se sudario s teretnim vozilom zagrebačkih oznaka kojim je upravljao 34-godišnji vozač.

Vozačica i 36-godišnji putnik iz automobila zadobili su teške ozljede opasne po život te su zadržani na liječenju u šibenskoj bolnici. Tijelo poginule 22-godišnjakinje prevezeno je na Odjel patologije radi obdukcije.

Iz teretnog vozila izuzet je tahograf radi vještačenja, a vozaču je uzeta krv i urin za analizu. Cesta je jučer bila zatvorena od 17:19 do 22 sata, a promet se preusmjeravao na zaobilazne pravce.

Protiv 28-godišnje vozačice policija će podnijeti kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
PRIPAZITE!

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore
NAKON TRAGIČNE SMRTI

VIDEO Švicarska na rubu novih nereda! Palili bus, tukli se s policijom, sociolog: Bit će i gore

Situaciju je dodatno pogoršala vijest da su četvorica policajaca suspendirana nakon otkrivanja rasističkih i diskriminirajućih poruka u privatnim WhatsApp grupama
VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'
IZDANA UPOZORENJA

VIDEO Kaos u Sloveniji, snažno nevrijeme potopilo ceste: 'Sve je gora situacija iz sata u sat'

Poplave su pogodile nekoliko naselja, a situacija se pogoršava iz sata u sat. Brojne su ceste oštećene ili zatvorene

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025