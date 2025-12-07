Obavijesti

VOZILO SE ZABILO U STUP

Tragedija u Zagrebu: Muškarcu pozlilo u vožnji. Preminuo je...

Piše Marta Divjak,
Tragedija u Zagrebu: Muškarcu pozlilo u vožnji. Preminuo je...
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Od zagrebačke policije doznajemo da je čovjeku pozlilo u nedjelju oko 10.45 sati

U nedjelju u jutarnjim satima muškarac je preminuo tijekom vožnje Zagrebom...

Muškarac je preminuo nakon što mu je u vožnji pozlilo na križanju Heinzelove i Branimirove u Zagrebu. Od zagrebačke policije doznajemo da je čovjeku pozlilo u nedjelju oko 10.45 sati.

- Nakon što mu je pozlilo, njegov je automobil udario u rubni kamen na cesti te je odbačen u stup rasvjete - rekli su nam iz policije

