VOZILO SE ZABILO U STUP
Tragedija u Zagrebu: Muškarcu pozlilo u vožnji. Preminuo je...
U nedjelju u jutarnjim satima muškarac je preminuo tijekom vožnje Zagrebom...
Muškarac je preminuo nakon što mu je u vožnji pozlilo na križanju Heinzelove i Branimirove u Zagrebu. Od zagrebačke policije doznajemo da je čovjeku pozlilo u nedjelju oko 10.45 sati.
- Nakon što mu je pozlilo, njegov je automobil udario u rubni kamen na cesti te je odbačen u stup rasvjete - rekli su nam iz policije
