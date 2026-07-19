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OGLASILA SE POLICIJA

Tragedija u Zagrebu: U požaru stana poginula jedna osoba...

Piše Luka Safundžić,
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Tragedija u Zagrebu: U požaru stana poginula jedna osoba...
Foto: 24sata
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Očevid će utvrditi okolnosti ove tragedije u kojoj je smrtno stradala jedna osoba...

Zagrebačka policija je objavila kako je u nedjelju oko 3:40 došlo do požara na području Borovja.  Požar je izbio, kako navode iz policije, u stanu. 

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- Jedna osoba je smrtno stradala - rekla je policija. 

Dodaju kako je očevid u tijeku.
 

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