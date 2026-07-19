Očevid će utvrditi okolnosti ove tragedije u kojoj je smrtno stradala jedna osoba...
OGLASILA SE POLICIJA
Tragedija u Zagrebu: U požaru stana poginula jedna osoba...
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Zagrebačka policija je objavila kako je u nedjelju oko 3:40 došlo do požara na području Borovja. Požar je izbio, kako navode iz policije, u stanu.
- Jedna osoba je smrtno stradala - rekla je policija.
Dodaju kako je očevid u tijeku.
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