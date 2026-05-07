TRAGIČAN KRAJ POTRAGE U Savi našli tijelo muškarca (51) koji je zaronio i nestao na Praznik rada

Potraga za 51-godišnjim muškarcem koji je nestao u rijeci Savi 1. svibnja, okončana je u četvrtak ujutro pronalaskom njegova tijela. Tijelo su uočili pripadnici HGSS-a, Stanice Slavonski Brod, u blizini ušća Mrsunje u Savu.

Službenik za odnose s javnošću PU brodsko-posavske, Andrea Brechelmacher, potvrdila je kako je identifikacijom utvrđeno da se radi o muškarcu za kojim se tragalo nepunih sedam dana.

- Utopljenik je uočen u blizini ušća Mrsunje u rijeku Savu. Tijelo je pronađeno svega nekoliko stotina metara nizvodno od splavi s koje je muškarac ušao u vodu - izjavila je Brechelmacher.

Podsjetimo, proslava Praznika rada u Slavonskom Brodu pretvorila se u tragediju prošlog petka u poslijepodnevnim satima. Nesretni muškarac bio je na splavi u društvu prijatelja te je u jednom trenutku odlučio ući u rijeku. Prema izjavama svjedoka, nakon što je zaronio u hladnu vodu, više nije izronio na površinu.

Policija i HGSS neumorno su pretraživali rijeku i obalu nizvodno od Slavonskog Broda sve do Svilaja. U višednevnoj akciji sudjelovali su i ronioci, a tijelo je naposljetku uočeno u četvrtak nešto poslije 10 sati kako pluta rijekom.

Iz PU brodsko-posavske još jednom apeliraju na građane i upozoravaju na opasnosti. Voda je i dalje iznimno hladna: Ulazak u hladnu vodu može izazvati šok i zatajenje organa. Rijeka krije brojne virove i opasne struje, čak i u blizini obale.

Građani se pozivaju na dodatan oprez prilikom boravka na vodi, posebno tijekom druženja i proslava.