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Tragična nesreća u Švicarskoj: Prevrnuo se bus, više je mrtvih

Piše Ivan Hruškovec,
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Tragična nesreća u Švicarskoj: Prevrnuo se bus, više je mrtvih
Foto: ENGADINER POST/JON DUSCHLETTA/EP
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U alpskom selu Susch došlo je do prevrtanja autobusa u kojem je bilo 48 putnika. Više je poginulih i velik broj ozlijeđenih

Nekoliko ljudi je poginulo, a brojni su ozlijeđeni u prevrtanju autobusa u Suschu, alpskom selu na istoku Švicarske, objavila je policija. Kako se navodi, na mjesto nesreće poslali su hitne službe. 

Reuters prenosi kako se radilo o nizozemskom turističkom autobusu u kojem je bilo 48 putnika. Glasnogovornica udruženja prijevoznika rekla je da su to bili putnici kompanije OAD, ali da još ne mogu potvrditi koliko je stradalih. Putnici su navodno na putovanje krenuli prošlog ponedjeljka te su putovali za Austriju, a ovo je trebao biti jednodnevni izlet u Švicarsku.

Zbog nesreće je potpuno zatvorena mjesna cesta, a stiglo je i pet helikoptera koji su napustili mjesto nesreće nešto prije 22 sata, piše Blick.

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