Trajat će mjesec dana: 54.223 srednjoškolaca prvi put piše probnu državnu maturu

Učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola od utorka 15. ožujka počinju pisati probnu državnu maturu. Probne mature uvedene su zbog izmjene kurikula svih predmeta, pa se time trebao mijenjati i sadržaj samih matura.

- Ukupni broj prijavljenih učenika za obvezne probne ispite u 4. i 5. razredu je 25.556. Među prijavljenim učenicima, 10.775 ih dolazi iz gimnazijskih programa i oni čine 97% populacije ovogodišnjih gimnazijskih maturanata. Iz strukovnih programa prijavljeno je 14.781 što također iznosi 97% od ukupnoga broja prijavljenih učenika strukovnih škola na ovogodišnje redovne ispite državne mature - kaže Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koji provodi državne mature.

Matematika, engleski jezik i materinski

Ispite u 3. razredu gimnazija, te četverogodišnjih i petogodišnjih strukovnih programa, polagat će 28.667 učenika koji se nisu prijavljivali, jer polaže cijela generacija.

- Centar je školama za učenike 4./5. razreda dostavio tiskane ispite iz sljedećih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik / Njemački jezik te za učenike pripadnike nacionalnih manjina ispite iz materinskoga jezika: Srpski jezik, Talijanski jezik, Mađarski jezik. Za učenike trećeg razreda dostavljeni su ispiti iz Hrvatskoga jezika i Matematike. Ukupno se radi o gotovo 134.500 ispita - izvijestio je Filipović.

Neće se ocjenjivati

Probne mature polagat će se od 15. ožujka do 15. travnja te će izgledati u potpunosti kao pravi ispit, čak i do tehničkih detalja. Ispiti će biti pakirani u vrećice kao i na samoj maturi, da bi učenici dobili što bolji uvid u to kako će izgledati mature u lipnju, poručuju iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Probni ispiti polagat će se iz obaveznih predmeta, hrvatskog jezika, matematike i engleskog odnosno njemačkog jezika. Škole, ravnatelji, ispitni koordinatori i nastavnici organizirali su i polaganje ispita izbornih predmeta, ovisno o interesu učenika. Svi učenici koji to budu htjeli na uvid će dobiti ispite da vide kako su ih riješili. No probna matura se ne ocjenjuje. Informacije o znanju učenika sigurno će poslužiti u slaganju ispitnih kataloga za iduću godinu, kažu u NCVVO-u.

'Organizacija ispita je bila zahtjevna'

Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku Antun Kovačić kaže nam da su se gotovo svi učenici trećih i četvrtih razreda, ukupno 12 odjela, u ovoj školi prijavili za pisanje probne mature.

- Iako je probna matura trenutno provedbeno zahtjevna zbog svih drugih obaveza koje imaju srednje škole, odlično je što učenici mogu dobiti uvid u svoje znanje. Probnom maturom mogu vidjeti koja su ono područja u kojima su sa znanjem slabiji te se zatim mogu dodatno pripremiti - rekao nam je ravnatelj.

Učenici mogu dobiti uvid u svoje znanje, ali ovaj ravnatelj pita se koliko će rezultati zapravo biti relevantni.

- Svi znamo da ovo nije prava matura, neke srednje škole pisat će probnu maturu ranije, a neki kasnije. Nitko ne garantira da učenici među sobom neće razgovarati o ispitima te reći pitanja koja su se nalazila u ispitu - objasnio je ravnatelj Kovačić.

- Imali smo tu slobodu da sami kao škola rasporedimo predmete. 15. pišu matematiku, 16. engleski i njemački, 17. esej iz hrvatskog i 18. test iz hrvatskog. Imamo kontinuirane pripreme za maturu kroz fakultativne predmete. Koliko ja imam informacije, učenici nisu uznemireni. Jasno smo komunicirali s njima da je to probna matura te da se ne ocjenjuje. Organizacija same probne mature je teža i imamo više posla - rekla je Đurđica Fuštar, ravnateljica Tehničke škole "Ruđer Bošković" iz Zagreba. Ona očekuje da će rezultati biti kao i inače, iznad prosjeka.

Sitna satnica za ocjenjivače

Inače, nastavnici koji će ocjenjivati probne mature već su se nekoliko puta požalili kako im taj posao nije uopće trebao biti plaćen. Nakon pregovaranja s Ministarstvom, dogovoreno je da naknada za ispitne koordinatore bude 1750 kuna bruto. Ocjenjivači će dobivati 33 kune bruto po ispitu za hrvatski jezik, 13 kuna po ispitu za matematiku za B razinu, 27 kuna za A razinu, 22, odnosno 28 kuna za engleski jezik, , te 20, odnosno 28 kuna za njemački.