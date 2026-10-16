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VELIKA POLICIJSKA AKCIJA

Lov na torcidaše iz nazi-kortea! Uhićeno još huligana. Neke nisu našli na adresama pa ih traže

Piše 24sata, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Lov na torcidaše iz nazi-kortea! Uhićeno još huligana. Neke nisu našli na adresama pa ih traže
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Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Istraga je i dalje u tijeku, tako da će broj uhićenih povećati...

Splitska policija je, kako saznajemo iz neslužbenih izvora, uhitila još osoba koje su uzvikivale antisemitske i nacističke uzvike tijekom kortea Torcide prije dvoboja s Ajaxom. Istraga je i dalje u tijeku, tako da će broj uhićenih povećati...

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Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' VIDEO
Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

A 24sata doznaju i kako dio osumnjičenih nisu našli na adresama, pa je u tijeku i potraga po Splitu...

Tijekom dana uhićene su najmanje tri osobe i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju).

TOMISLAV KLAUŠKI Odabrali su zlo jer im ono daje identitet, osjećaj pripadnosti i moći. A politika im daje podršku
Odabrali su zlo jer im ono daje identitet, osjećaj pripadnosti i moći. A politika im daje podršku

Kako neslužbeno doznajemo iz DORH-a, provest će kazneni progon zbog sramotnog ispada u korteu u Splitu.

Na meti će biti najuže vodstvo Torcide koje je snimljeno.

Pavasović Visković: Ne bojim se nikog!

RTL Danas razgovarao je s predsjednikom Nadzornog odbora Hajduka Ljubom Pavasovićem Viskovićem o ovim sramotnim i šokantnim scenama.

Na početku su ga pitali  je li mu bilo neugodno zbog antisemitskih poruka, na što je on odgovorio:

KOKETIRANJE S NACIZMOM Ulicama urlaju ZDS, tuku i prijete! Sve im dopuste...
Ulicama urlaju ZDS, tuku i prijete! Sve im dopuste...

- Postavlja li itko pitanje meni ili bilo kome u klubu što misli o tome? Misli li netko da nama nije bilo neugodno ili da mi mislimo da je to lijepo, krasno, divno. Ne, ne mislimo. Ali se isto tako ne damo prozivati od lokalne tiskovine, koja prije tjedan dana objavi panegirik o određenim ratnim zločincima, da bi se danas zgražali nad time je li Hajduk reagirao ili nije - kazao je Pavasović Visković i dodao:

- Jasno je što mi mislimo i jasno je što svaki civiliziran čovjek misli o svemu tome skupa. Ali ponavljam, niti smo mi policija, niti Ministarstvo obrazovanja, osnovne i srednje škole, koje su neku djecu trebali naučiti nečemu drugome...

Pitali su ga boji li se Hajduk Torcide, na što je spremno odgovorio:

NACISTIČKI KORTEO TORCIDE SLUGE ZLA Vlast i sudovi dopuštaju dvostruke konotacije, tolerira se huliganizam i nasilje
SLUGE ZLA Vlast i sudovi dopuštaju dvostruke konotacije, tolerira se huliganizam i nasilje

- Ja se ne osobno ne bojim nikoga i nema nikakvog razloga da se itko boji ikoga. Živimo u demokratskom društvu u kojem postoje zakoni. Svatko neka se drži onoga što treba, pridržava se zakona i sve će biti u redu. Nema govora o nekakvom strahu niti stvarima te prirode - kazao je Pavasović Visković, piše net.hr.
 

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Komentari 20
Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...
SRAMOTA TORCIDE

Tko je jedan od vođa sramotnog kortea u Splitu? Koketiranje s nacizmom i borac za 'braću'...

Njegova politička orijentacija nikad nije bila tajna. Još 2007. predovio je povorku torcidaša odjevenih u crne majice s natpisom “Hajduk Jugend”, što je izravno aludiranje na “Hitlerjugend”, jedna od simbola Trećeg Reicha.
VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole'
VELIČANJE NACIZMA

VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole'

U Splitu su se dogodile sramotne scene tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa, kada su navijači skandirali ime Adolfa Hitlera, što je potaknulo policijsku akciju privođenja osumnjičenih.
Policija privodi huligane nakon nacističkih povika u Splitu, nižu se osude na sramotu Torcide
UŽIVO

Policija privodi huligane nakon nacističkih povika u Splitu, nižu se osude na sramotu Torcide

O ovom skandalu izvijestili su i strani mediji iz Nizozemske, Poljske i susjednih zemalja

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