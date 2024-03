Trakošćanske muke: 'Dok nema jezera, igrajte se detektiva...'

Radovi na uklanjanju nataloženog mulja iz Trakošćanskog jezera trebali bi biti gotovi krajem lipnja ove godine. Radovi su sad prekinuti zbog velikih količina oborina koje su pale u zadnjih nekoliko dana i zbog kojih se voda ponovno nakupila u jezeru. Rekao nam je to Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu.

- Zbog padalina, tijekom kojih je otprilike palo 65 litara na kvadratni metar, i zbog kojih je ukupna količina vode akumulirana u jezeru od 70.000 do 80.000 kubika, morali smo privremeno obustaviti radove jer je voda prekrila servisne putove u jezeru uz samu branu ispod dvora. Količine vode nismo mogli pumpati zbog zaštitne od štetnog djelovanja vode na rijeci Bednji, morali smo pričekati da se vodostaj počne značajno smanjivati. Krenuli smo s ispumpavanjem tih količina. Očekujemo da ćemo do početka sljedećeg tjedna nastaviti čišćenje jezera - kaže Rezo.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

Prije tri godine, 2021., su Hrvatske vode s tvrtkom Bagerkop Roberto iz Novog Marofa potpisale ugovor o radovima za čišćenje jezera od nataloženog mulja. Tad se vlasnik tvrtke počeo žaliti da dno jezera nije dobro isušeno, pa mu strojevi tonu u debele naslage mulja. Kako bi se doskočilo tome, na jezeru su nasipanjem kamenja izgrađeni servisni putovi za bagere i kamione. Kako se radovi nisu ubrzali, u konačnici je sve završilo jednostranim raskidom ugovora. Zbog negodovanja vlasnik tvrtke odbio je predati gradilište u posjed Hrvatskih voda te je svojim strojevima blokirao pristup Trakošćanskom jezeru. Sve to trajalo je 30-ak dana, odnosno sve dok vlasnik nije popustio i maknuo strojeve. Zatražilo se i vještačenje, a sve kako bi se utvrdile stvarne količine iskopanog mulja do sada.

- Sudski vještaci završili su postupak, to je sad na Trgovačkom sudu. Ništa se posebno nije dogodilo, sad je na sudu da utvrdi nadležnost tko će taj postupak voditi, pa ćemo kroz ročišta utvrditi količine - rekao je Rezo i dodao da je dinamika radova zadnjih 15 dana bila impresivna, nada se i kako će tako i nastaviti.

U Muzeju Dvora Trakošćan zadovoljni su što su radovi počeli te se nadaju kako će biti završeni ovaj tjedan.

- Jezero nama puno znači. Dok ga nema, to itekako utječe na naš posjet. Svaki dan dobivamo upite naših nestrpljivih posjetitelja, ljubitelja Trakošćana, kad će se jezero vratiti. Nadamo se da će to biti skoro. Posjetitelji Trakošćan žele doživjeti u najboljem izdanju, a to je spoj prirode i kulture u krajoliku koji je jedinstven - kaže nam ravnateljica Goranka Horjan.

No i tome su doskočili i pronašli zamjenu za vrijeme dok traju radovi na jezeru.

- Dok nema jezera, očekujemo da naši posjetitelji razviju svoje detektivske sposobnosti, odu u muzej i pokušaju pronaći uljeze u stalnom postavu. Uz to ih očekuju i zanimljive nagrade - zaključila je Horjan.