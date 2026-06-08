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TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Traktorom izletio niz provaliju u Međimurju, helikopterom ga prevezli u bolnicu u Zagreb

Piše Iva Tomas,
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Traktorom izletio niz provaliju u Međimurju, helikopterom ga prevezli u bolnicu u Zagreb
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Foto: PU međimurska

Traktorist je vozilom hitne pomoći prevezen u Lopatinec na nogometno igralište, odakle je helikopterskom službom transportiran u zagrebačku Kliničku bolnicu Dubrava na daljnje liječenje

Teško je ozlijeđen 66-godišnjak kada je ispao s traktora i pao na tlo. Nesreća se dogodila u subotu oko 11.5 sati u Vugrišincu, a vozio je prije stjecanja prava neregistriranim i neosiguranim traktorom s kabinom, marke 'Ursus'. Nije se kretao sredinom trake, već je u zavoju sišao s ceste na travnatu površinu, a onda je došlo do klizanja traktora. Udario je u drveća i zaustavio se u šumi, oko 25 metara ispod ceste, piše PU međimurska.

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Nakon toga je ispao iz traktora i teško se ozlijedio. Traktorist je vozilom hitne pomoći prevezen u Lopatinec na nogometno igralište, odakle je helikopterskom službom transportiran u zagrebačku Kliničku bolnicu Dubrava na daljnje liječenje.

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