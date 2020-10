'Translacijski centar remek je djelo ljudi sa Srebrnjaka, na koji će se potpisati netko drugi'

Pod novim ravnateljem pokrenuo se natječaj za gradnju translacijskog centra na Srebrnjaku. Bivši ravnatelj ogorčen je što u timu koji će sve voditi nema nikoga sa Srebrnjaka. 'To je intelektualna krađa', kaže

<p>Nakon što smo objavili da je obavljen natječaj za gradnju Dječjeg centra za translacijsku medicinu na Srebrnjaku (CCTM), a gradnja bi trebala početi u ožujku iduće godine, reagirao je dr. sc. Boro Nogalo, bivši ravnatelj bolnice, koji je bio na čelu tima koji je osmislio, napisao i na kraju od Europske komisije dobio zeleno svjetlo za projekt težak 60 milijuna eura koji EU sufinancira s 85 posto.</p><p>Ne skriva da je ogorčen i ustraje na tome da je projekt ukraden na nemoralan način, a da se sad u jezgru tima, koji bi trebao voditi gradnju projekta kroz upravni odbor, stavljaju ljudi koji dolaze sa svih strana, a da nema nikoga sa Srebenjaka koji su projekt stvorili. Obrušio se na upravni odbor CCTM koji je postavljen pod novim ravnateljem dr.sc Ivo Dumić-Čule koji je na Srebrnjak došao ovog ljeta nakon javnog natječaja za ravnatelja. </p><p>- COVID pandemija je i nose se maske, ali one su sad definitivno sad pale oko ovog slučaja i dobro je da se to sad jasno vidi. Vidi se da je ekipa, koja je deset godina opstruirala naš projekt Srebrnjaka i koja nam je 2017. godina dala negativno mišljenje o njemu, sad uzima glavnu riječ. Ljudi s Medicinskog fakulteta u Zagrebu su tada dali negativno mišljenje našem projektu, unatoč tome što smo imali pozitivni mišljenje 40-ak institucija diljem svijeta, a sada su u timu koji ga treba nastaviti kad je dobiven novac od EU. Ništa se nije događalo do potpisivanja ugovora za projekt vrijedan 60 milijuna eura, a onda ide moja smjena. Prvo kao v.d. ravnateljica postaje osoba koja nema nikakvog pedijatrijskog iskustva, nakon nje na čelo bolnice dolazi specijalizant radiologije, također čovjek bez pedijatrijskog iskustva, a on sad dovodi u tim svoje mentore s Medicinskog fakutelta u Zagrebu. To su dr. Slobodan Vukičević, dr. Boris Brkljačić, dr. Stjepan Orešković, dr Miroslav Samaržija.. Oni preuzimaju projekt i izuzetno ga odjedanput hvale, a da prije nikada nisu prstom mrdnuli ili rekli neku pozitivnu riječ, a sve u režiji dr. Ane Stavljenić Rukavina i dr. Gzima Redžepija i gradonačelnika Bandića, te još nekih koji su trenutno u ilegali, a kojima treba prostor Brestovca za nove financijske manipulacije. Maske su sad pale, pametnom dosta – komentirao je dr. sc. Nogalo.<br/> Nazivajući ih “ekipa”, dr. sc. Nogalo nastavio je da projekt na Srebrnjaku leži u osnovi na alergologiji i respiratornim bolestima, a da u novoj “ekipi” nema niti jednog pedijatra koji se bavi tim područjem, a još više zamjera da članovi te grupacije deset godina nisu radili na njemu, pripremali ga, prolazili mnogobrojne revizije, niti su potpisali ugovor za njega.</p><p>- Sada kad je sve gotovo, mi ljudi sa Srebrnjaka "ne znamo" posao, ali "znaju" drugi koji "spašavaju" projekt od nas. Sada u toj novoj ekipi nema niti jedan čovjek sa Srebrnjaka. Mi iz bolnice osuđeni smo da šljakamo, a velike stvari sada su rezervirane za velike igrače, velike akademike. To je stvar koja se u moralnom svijetu nije smjela dogoditi. Pitam, koja je logika da se smijene ljudi koji su radili na projektu translacijskog centra i da se umjesto njih stavljaju ljudi koji nisu ništa napravili, koji su ranije pisali negativnu ocjenu za taj projekt. Translacijski centar je remekdjelo na koje će sada potpisati netko drugi. Žalostan sam da institicije i ova država dozvoljavaju da se to radi, jer ovo je krađa, a korupcija je previše fina riječ. Ovo je čista intelektualna, znanstvena i financijska krađa. Nigdje u svijetu nije se dogodilo da specijalizant radiologije dođe na čelo bolnice, da ju vodi kao ravnatelj i da onda svoje mentore i prijatelje s Medicinskog fakulteta stavi u tim ovako velikog projekta – ogorčen je dr. sc. Nogalo.</p><p>Posebno je naglasio se da od imenovanih ljudi nitko nema iskustva u onome što se radi na Srebrnjaku i što je sadržaj projekta. Dodao je nije cilj objaviti određeni broj radova, nego unaprijediti kliničku praksu u liječenju djece sa respiratornim i alergijskim bolestima.<br/> Dotaknuo se i toga što se u novom upravnom vijeću preskočilo sve sa Srebrnjaka, pa i prof. dr. Adnana Čuskovića za kojeg kaže da je dostojan biti član Akademije znanosti u Velikoj Britaniji, ali ne i u timu za izgradnju translacijskog centra na Srebrnjaku. <br/> - Prof. Ćusović je proglašen jednim od 50 vodećih bioznanstvenika u svijetu za 2020. godinu. A taj čovjek ima više znanstvenih citata i znanstvenih projekata nego cijela nova ekipa zajedno. Zašto se zatajilo da je u užem timu projekta Srebrnjak bio dr. Čusković, da je zaposlenik bolnice? Zašto jedan takav čovjek ne može biti u timu, a da ne spominjem prof. dr. Mirjanu Turkalj koja je majka cijelog projekta i koja je voditeljica referentnog centra za kliničku alergologiju? Mene je i bivša predsjednica Grabar-Kitarović odlikovala Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske zbog iznimnog doprinosa zdravlju djece, ali nisam u timu za translacijski centar. Nas troje voditelja tima, izbačeni smo iz igre i ubacuje se nova ekipa koja nema nikakvog pedijatrijskog iskustva – nizao je dr. sc. Nogalo.</p><p>Nastavio je da cijenio profesore Samardžiju, Vukičević , Oreškovića i Brkljačića u njihovu poslu.</p><p>- Ali nakon ove blamaže pitam, kakve veze imaju s pedijatrijom i jesu li djeca samo sredstvo, a ne cilj? - nizao je dr. Nogalo kojeg smo pitali, je li ga u posljednje vrijeme itko kontaktirao iz institcija, odgovorio je da nije, niti privatno niti službeno. <br/> - Zašto institucije šute? Zašto nitko ne reagira na krađu i nemoral? Zar su politički i znanstveni centri toliko jaki? Nije mi jasno da nitko nema potrebu s nama razgovarati, a zna se tko je projekt stvarao, tko je bio na sastancima, prolazio revizije i na kraju potpisao projekt kad su dobiveni novci iz EU. Jednostavno se sve amenuje i prihaća, a priča ide dalje u nedogled s koruptivnim aktivnostima,a dobrobit djece i je najmanje važna - ogorčnem je dr. Nogalo.<br/> Sam Dječji centar za translacijsku medicini Srebrnjak vrijedan je 60 milijuna eura i od strane EU suginanciran je 85 posto. Sa smjenom dr. Nogala prijetilo je da novac propadne, odnosno da ga EU povuče jer se s projektom dugo čekalo. Novi ravnatelj dr. Ivo Dumić-Čule formalno je pokrenuo proceduru nakon koje se projekt više ne bi smio moći zaustaviti.</p><p>Ako se u planiranom roku početkom 2021. godine počne graditi, Centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak trebao bi biti biti gotov do 2023. godine. Europska komisija proglasila je projekt od regionalne važnosti i bit će to prvi takav centar u Europi koji se odnosi na pedijatriju, odnosno koji je vezan za djecu. U njemu bi trebali objediniti napore i istraživanje bazičnih znanstvenika kao što su kemičari, molekularni biolozi s kliničarima, odnosno liječnicima koji bi u praksi primjenjivali saznanja bazičara.</p><p>Novi ravnatelj došao je na mjesto ravnatelja Srebrnjaka s mjesta liječnika na specijalizaciji u KBC Dubrava i s iskustvom u slopu Centra za klinička i translacijska istraživanja Medicinskog fakulteta u Zagrebu.</p>