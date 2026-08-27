Obavijesti

News

Komentari 6
DEVASTACIJA U BETINI

TRAVA LAGUNA Općina za 24sata o nakaradnoj tvorevini: 'Uklonit ćemo, tražimo krivca!'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
TRAVA LAGUNA Općina za 24sata o nakaradnoj tvorevini: 'Uklonit ćemo, tražimo krivca!'
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Pokrećemo Upravni postupak i pozivamo osobe za koje imamo saznanja da bi mogli biti počinitelji da se očituju o tome, rekli su iz Općine

Mi na svaku prijavu izlazimo i svaku shvaćamo ozbiljno. Tako smo i u ovom slučaju, utvrdili smo protupravno postupanje prema pomorskom dobru, rekao je za 24sata Silvijo Tomas, komunalni i prometni redar iz Općine Tisno vezano uz nakaradno uništavanje obale na Murteru, točnije na plaži u Betini. 

Podsjetimo, čovjek je betonirao dio plaže i na njega je stavio umjetnu travu. Tomas nam je također potvrdio i da nisu mogli otkriti tko je počinitelj. 

DEVASTACIJA NA MURTERU Umjetnom travom prekrio plažu u Betini! 'Trava je tu od 2019., a kad bura zapuše, nastane šteta'
Umjetnom travom prekrio plažu u Betini! 'Trava je tu od 2019., a kad bura zapuše, nastane šteta'

- Nažalost, nije moguće sa sigurnošću utvrditi tko je, postoje određene sumnje. Pokrećemo Upravni postupak i pozivamo osobe za koje imamo saznanja da bi mogli biti počinitelji da se očituju o tome. Ako se očituju da su to napravili, prema njima ide naredba o uklanjanju. Ako se ne utvrdi tko je točno počinitelj, Općina će to ukloniti i izdati rješenje prema nepoznatom počinitelju - rekao nam je Tomas. Podsjetimo, o svemu nas obavijestila čitateljica. 

- Mene najviše fascinira ta trava. Hodala sam po njoj, to je kao na nogometnom igralištu. Dobro da travu nije stavio u more. Ljudskoj gluposti očito nema kraja - rekla nam je. 

NAKARADNO Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'
Pogledajte što je tip napravio od plaže na Murteru! Načelnik za 24sata: 'Izlazimo na teren'

Nevjerojatno kako je to prošlo ispod radara, ali čini se da ova nakaradna plaža u Betini postoji godinama, točnije, najmanje sedam godina. Fotografija se na Google Mapsu vidi i 2019. godine.

- Betina ima plažu duž cijelog mjesta, to je gotovo dva kilometra plaže i u pravilu je sve kamenje. Tu se ljudi sunčaju. A ovaj si je betonirao dio i sve prekrio umjetnom travom. Tu su suncokreti i ležaljke, ljudi tamo budu. To koriste gosti. Ja ne znam tko je vlasnik - rekla nam je čitateljica. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'
UZELA NJEGOV PIŠTOLJ

'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'

Ratko Mladić je obožavao svoju kćer Anu. Ona je bila mlada, studirala je medicinu, a onda se iznenada ubila. Navodno jer je saznala da joj je otac monstrum koji je naredio ubojstvo njezinog dečka
Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave
IZ MINUTE U MINUTU

Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
Umro krvnik Ratko Mladić!
NIŽU SE REAKCIJE

Umro krvnik Ratko Mladić!

Mladić je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026