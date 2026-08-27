TRAVA LAGUNA Općina za 24sata o nakaradnoj tvorevini: 'Uklonit ćemo, tražimo krivca!'

Mi na svaku prijavu izlazimo i svaku shvaćamo ozbiljno. Tako smo i u ovom slučaju, utvrdili smo protupravno postupanje prema pomorskom dobru, rekao je za 24sata Silvijo Tomas, komunalni i prometni redar iz Općine Tisno vezano uz nakaradno uništavanje obale na Murteru, točnije na plaži u Betini.

Podsjetimo, čovjek je betonirao dio plaže i na njega je stavio umjetnu travu. Tomas nam je također potvrdio i da nisu mogli otkriti tko je počinitelj.

- Nažalost, nije moguće sa sigurnošću utvrditi tko je, postoje određene sumnje. Pokrećemo Upravni postupak i pozivamo osobe za koje imamo saznanja da bi mogli biti počinitelji da se očituju o tome. Ako se očituju da su to napravili, prema njima ide naredba o uklanjanju. Ako se ne utvrdi tko je točno počinitelj, Općina će to ukloniti i izdati rješenje prema nepoznatom počinitelju - rekao nam je Tomas. Podsjetimo, o svemu nas obavijestila čitateljica.

- Mene najviše fascinira ta trava. Hodala sam po njoj, to je kao na nogometnom igralištu. Dobro da travu nije stavio u more. Ljudskoj gluposti očito nema kraja - rekla nam je.

Nevjerojatno kako je to prošlo ispod radara, ali čini se da ova nakaradna plaža u Betini postoji godinama, točnije, najmanje sedam godina. Fotografija se na Google Mapsu vidi i 2019. godine.

- Betina ima plažu duž cijelog mjesta, to je gotovo dva kilometra plaže i u pravilu je sve kamenje. Tu se ljudi sunčaju. A ovaj si je betonirao dio i sve prekrio umjetnom travom. Tu su suncokreti i ležaljke, ljudi tamo budu. To koriste gosti. Ja ne znam tko je vlasnik - rekla nam je čitateljica.