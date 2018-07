Traže odlazak Bernardića: 'Mi nećemo šutjeti, nema predaje'

Županijski odbor SDP-a Zagrebačke županije u petak je, uz jedan glas protiv i jedan suzdržan, donio zaključke po kojima se najoštrije protivi sankcioniranju članova stranke koji su otvoreno i javno sa svrhom rješavanja problema progovorili o stanju u SDP-u.

Također, protive se odluci Glavnog odbora po kojoj je Mihaelu Zmajloviću na dvije godine oduzeto pravo obnašanja dužnosti predsjednika Županijskog odbora SDP-a Zagrebačke županije "zbog nestatutarnosti".

Zmajlović: SDP mora ostati najdemokratskija stranka

Statutarnu komisiju SDP-a pozivaju da poništi odluku Glavnog odbora o suspenziji Zmajlovića i traže ostavku predsjednika Davora Bernardića i unutarstranačke izbore zbog produbljavanja krize u stranci. Riječ je o gotovo istovjetnim zaključcima koje je u četvrtak donio Županijski odbor SDP-a Krapinsko-zagorske županije.

"SDP mora ostati najdemokratskija i najotvorenija stranka, i nitko u SDP-u ne može biti sankcioniran zato što kritički i konstruktivno progovara o stanju u stranci jer imam odgovornost, ne samo prema našim članovima, nego prema i građanima Hrvatske", izvijestio je Zmajlović o raspravi sa sjednice.

Zmajlović je rekao i da Bernardićevu ostavku i raspisivanje unutarstranačkih izbora traže jer je to jedini način da se riješi kriza vodstva stranke.

Najavio je da će se žaliti na odluku Glavnog odbora kad je primi.

"No, ne borim se za funkciju. Među prvima sam pozvao da se raspišu izbori za sva tijela stranke i smatram da svi moramo ići na verifikaciju i provjeru našim članovima. Neka izaberu novo vodstvo jer SDP ne može biti talac jedne ili nekolicine osoba, nego mora biti otvorena i demokratska kakva je bila i na koju smo svi bili ponosni", ustvrdio je Zmajlović.

Neslužbeno se, međutim, moglo čuti da se Statutarna komisija sigurno neće okupiti do kraja kolovoza.

Zmajlović smatra da je jedna od realnih mogućnosti da Bernardić raspusti njegovu Županijsku organizaciju, no, dodaje, "on će se morati s tim nositi, ne znam kako bi to pridonijelo rješavanju problema, kao što ne znam kako su i ove suspenzije pomogle u rješavanju problema".

"Ako vrhu stranke nije jasno da može izaći jedino dogovorom kojim će se rješavanje tog problema prepustiti članstvu na demokratski način, onda to i dalje vodi stranku prema dnu", smatra Zmajlović.

Zaključio je da će se nezadovoljnici u stranci boriti do kraja, dok se ne raspišu unutarstranački izbori, a, napominje, "jednom će se morati raspisati".

Četvero suspendiranih u pismu: Nema predaje

Inače, u petak poslijepodne četvero suspendiranih članova Predsjedništva uputili su pismo kolegama supotpisnicima pisma 90-ero nezadovoljnih članova kako bi im poručili da ni nakon subotnje sjednice Glavnog odbora ne namjeravaju šutjeti i odustati od borbe za uspješniji SDP.

"Ponašanjem aktualnog vodstva i odlukama koje su donesene na Glavnom odboru nije riješen nijedan problem. Upravo suprotno, problemi su se produbili i cijela je stranka postala talac jednog čovjeka i njegove želje da pod svaku cijenu ostane na funkciji. No, ovakvi postupci vodstva neće nas pokolebati ni uplašiti. Nama naše formalne funkcije u stranci ne znače ništa i zbog njih se nećemo odreći svojih ideja i ideala. Želimo graditi snažan SDP u kojem će pošteni ljudi pošteno raditi za boljitak Hrvatske. Protiv smo političke korupcije, ucjena, pritisaka, lažnih obećanja i svih oblika manipulacija. Borit ćemo se i dalje za socijaldemokraciju i pozivamo sve članove SDP-a koji s nama dijele političke i svjetonazorske stavove da nam se hrabro i srčano pridruže u toj borbi. Tražimo raspisivanje unutarstranačkih izbora kako bi članovi SDP-a mogli izabrati vodstvo koje će od SDP-a napraviti pobjedničku stranku i od toga nećemo odustati. Nema povlačenja, nema prodaje, nema predaje", poručili su, među ostalim, svojim kolegama Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Vedran Babić i Zmajlović.

Pismom poručuju, kaže Zmajlović, da nastavljaju s borbom i podupiru sve članice i članove, gradonačelnike, načelnike i saborske zastupnike koji su potpisima zatražili da o problemima otvoreno progovore unutar stranke, ali javno kako bi SDP učinili još boljim i jačim.

On-line peticija za Bernardićev odlazak

U SDP-u je pokrenuta i online peticija kojom se traži Bernardićev odlazak s čelnog mjesta u stranci. Inicijatori potpisivanja peticije tvrde da ne pripadaju nijednom unutarstranačkom klanu ili frakciji.

"To je zahtjev i poziv na odgovornost koji pojedincima koji trenutačno vode stranku upućuju članovi i članice. Tražimo da se probude i pogledaju oko sebe, da shvate da ovako više ne ide i da ćemo se pretvoriti u marginalnu stranku ako se uskoro nešto ne promijeni. Što će sutra bilo kome značiti njegova funkcija u bilo kojemu stranačkom tijelu ako stranka bude imala rejting od pet posto?", upitali su inicijatori.

Traže da se na jesen raspišu izvanredni unutarstranački izbori za predsjednika, Predsjedništvo i Glavni odbor SDP-a i sa se time "prekine agonija stranke".