TRAŽENA ROBA U Rijeci uhitili čovjeka za kojim su raspisane dvije potrage: U zatvoru je

Riječka policija u ponedjeljak je oko 23:30 sati u Ulici Franje Račkoga zaustavila automobil njemačkih registracija kojim je upravljao 37-godišnjak.

Vozio je bez vozačke dozvole, a dodatnom provjerom utvrdili su da su za njim raspisane dvije potrage.

- Jedna s mjerom „uhititi“ zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe i krađe, a druga radi dovođenja na sud, na zahtjev Općinskog suda u Karlovcu - navodi policija.

Uhićen i priveden u policijsku postaju, a osobno vozilo mu je oduzeto.

U utorak je doveden na nadležni sud, gdje mu je određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Rijeci.