Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVILI DETALJE

TRAŽENA ROBA U Rijeci uhitili čovjeka za kojim su raspisane dvije potrage: U zatvoru je

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
TRAŽENA ROBA U Rijeci uhitili čovjeka za kojim su raspisane dvije potrage: U zatvoru je
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Riječka policija uhitila je 37-godišnjaka koji je vozio bez vozačke dozvole, a protiv njega su bile raspisane dvije potrage zbog sumnje u teške krađe i dovođenja na sud.

Riječka policija u ponedjeljak je oko 23:30 sati u Ulici Franje Račkoga zaustavila automobil njemačkih registracija kojim je upravljao 37-godišnjak.

Vozio je bez vozačke dozvole, a dodatnom provjerom utvrdili su da su za njim raspisane dvije potrage.

- Jedna s mjerom „uhititi“ zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe i krađe, a druga radi dovođenja na sud, na zahtjev Općinskog suda u Karlovcu - navodi policija.

ŠTO SE DOGAĐA? Revolt vlasnika parcela zbog nove ceste na Kozjaku: Mjere se zemljišta, na terenu i policija
Revolt vlasnika parcela zbog nove ceste na Kozjaku: Mjere se zemljišta, na terenu i policija

Uhićen i priveden u policijsku postaju, a osobno vozilo mu je oduzeto.

U utorak je doveden na nadležni sud, gdje mu je određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Rijeci.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’
STRUČNJAK OBJAŠNJAVA

Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’

Papa Lav XIV. (71) operiran je u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata potvrđeno je da boluje od raka pluća. Liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila. O mogućim rizicima, kirurškim zahvatima i izgledima za izlječenje za 24sata govorio je prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb na Rebru
Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
TRAŽILI SMO KOMENTAR MINISTARSTVA

Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo

Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026