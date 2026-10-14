Riječka policija uhitila je 37-godišnjaka koji je vozio bez vozačke dozvole, a protiv njega su bile raspisane dvije potrage zbog sumnje u teške krađe i dovođenja na sud.
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TRAŽENA ROBA U Rijeci uhitili čovjeka za kojim su raspisane dvije potrage: U zatvoru je
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Riječka policija u ponedjeljak je oko 23:30 sati u Ulici Franje Račkoga zaustavila automobil njemačkih registracija kojim je upravljao 37-godišnjak.
Vozio je bez vozačke dozvole, a dodatnom provjerom utvrdili su da su za njim raspisane dvije potrage.
- Jedna s mjerom „uhititi“ zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela teške krađe i krađe, a druga radi dovođenja na sud, na zahtjev Općinskog suda u Karlovcu - navodi policija.
Uhićen i priveden u policijsku postaju, a osobno vozilo mu je oduzeto.
U utorak je doveden na nadležni sud, gdje mu je određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor u Rijeci.
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