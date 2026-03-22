Obavijesti

News

Komentari 8
'STAVLJAJU SVE NA NIŠAN'

TRAŽI POMOĆ Netanyahu: Iran ugrožava cijeli svijet! Sad mogu dosegnuti duboko u Europu...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: RONEN ZVULUN/REUTERS, IDF/Twitter, Canva

Netanyahu je optužio Teheran da pokušava poremetiti globalne trgovinske rute, uključujući i prijetnju brodskom prometu kroz Hormuški tjesnac...

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je u nedjelju druge države da se priključe borbi protiv Irana, navodeći nedavne raketne napade kao dokaze sve veće globalne prijetnje. Govoreći na mjestu raketnog napada u južnom izraelskom gradu Aradu, Netanyahu je rekao kako nedavni događaji pokazuju da Iran predstavlja opasnost daleko izvan regije. "Ako želite dokaz da Iran ugrožava cijeli svijet, posljednjih 48 sati su ga dali", rekao je. "Sada imaju sposobnost dosegnuti duboko u Europu", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

izrael bombardirao most u Libanonu 00:10
izrael bombardirao most u Libanonu | Video: twitter

"Stavljaju sve na nišan", nastavio je.

Netanyahu je ukazao na iransko lansiranje rakete usmjereno na vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, koju vode SAD i Velika Britanija, oko 4000 kilometara od Irana. Iranska državna televizija izvijestila je u subotu da su na bazu ispaljene dvije balističke rakete.

NAREDIO NETANYAHU Izraelski ministar: Dobili smo upute da ubrzamo rušenje libanonskih kuća na prvoj crti
Izraelski ministar: Dobili smo upute da ubrzamo rušenje libanonskih kuća na prvoj crti

Američki mediji izvijestili su da je jedna zakazala tijekom leta, a druga je presretnuta.

Netanyahu je optužio Teheran da pokušava poremetiti globalne trgovinske rute, uključujući i prijetnju brodskom prometu kroz Hormuški tjesnac.

"Zaustavljaju pomorsku međunarodnu rutu, energetsku rutu i pokušavaju ucijeniti cijeli svijet“, rekao je.

OGRANIČILI JAVNA OKUPLJANJA Izrael tvrdi: Iran nas je od početka rata gađao s 400 raketa, 92 posto smo oborili
Izrael tvrdi: Iran nas je od početka rata gađao s 400 raketa, 92 posto smo oborili

Pozivajući na šire međunarodno uključivanje, Netanyahu je dodao: „Koji vam još dokaz treba da se ovaj režim koji prijeti cijelom svijetu mora zaustaviti? Izrael i Sjedinjene Države rade zajedno za cijeli svijet. I vrijeme je da vidimo kako se i čelnici drugih zemalja pridružuju“.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače, što je potaknulo Teheran da odgovori raketnim i napadima dronovima na Izrael i zemlje saveznice SAD-a u regiji.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

RAT U PALESTINI Palestinski mediji: Izraelski doseljenici napadaju sela, pale kuće i automobile...
Palestinski mediji: Izraelski doseljenici napadaju sela, pale kuće i automobile...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
ŠOKANTNA SNIMKA Izrael raznio most u Libanonu
IZ MINUTE U MINUTU

ŠOKANTNA SNIMKA Izrael raznio most u Libanonu

Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku
ENERGETSKA KRIZA

U Sloveniji od ponoći kreće ograničenje točenja goriva! Procurile cijene za Hrvatsku

Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom. Od utorka rastu cijene i kod nas
ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'
'LUKSUZ' KRAJ PLOČA

ŽIVOTE, ROBIJO! 'Rintamo na poljima i svi vozimo - Ferrarije'

Naselje Otrić-Seoci između Vrgorca i Ploča puno je Ferrarija. Nisu crveni već zeleni, ne jure 300 km/h već imaju tek 50-ak 'konja'. Ali ih vole kao da su luksuzne jurilice. Kažu: 'Ferrari? Ma nema ti boljeg traktora'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026