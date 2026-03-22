TRAŽI POMOĆ Netanyahu: Iran ugrožava cijeli svijet! Sad mogu dosegnuti duboko u Europu...

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je u nedjelju druge države da se priključe borbi protiv Irana, navodeći nedavne raketne napade kao dokaze sve veće globalne prijetnje. Govoreći na mjestu raketnog napada u južnom izraelskom gradu Aradu, Netanyahu je rekao kako nedavni događaji pokazuju da Iran predstavlja opasnost daleko izvan regije. "Ako želite dokaz da Iran ugrožava cijeli svijet, posljednjih 48 sati su ga dali", rekao je. "Sada imaju sposobnost dosegnuti duboko u Europu", rekao je.

"Stavljaju sve na nišan", nastavio je.

Netanyahu je ukazao na iransko lansiranje rakete usmjereno na vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, koju vode SAD i Velika Britanija, oko 4000 kilometara od Irana. Iranska državna televizija izvijestila je u subotu da su na bazu ispaljene dvije balističke rakete.

Američki mediji izvijestili su da je jedna zakazala tijekom leta, a druga je presretnuta.

Netanyahu je optužio Teheran da pokušava poremetiti globalne trgovinske rute, uključujući i prijetnju brodskom prometu kroz Hormuški tjesnac.

"Zaustavljaju pomorsku međunarodnu rutu, energetsku rutu i pokušavaju ucijeniti cijeli svijet“, rekao je.

Pozivajući na šire međunarodno uključivanje, Netanyahu je dodao: „Koji vam još dokaz treba da se ovaj režim koji prijeti cijelom svijetu mora zaustaviti? Izrael i Sjedinjene Države rade zajedno za cijeli svijet. I vrijeme je da vidimo kako se i čelnici drugih zemalja pridružuju“.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače, što je potaknulo Teheran da odgovori raketnim i napadima dronovima na Izrael i zemlje saveznice SAD-a u regiji.

