Čovjek po imenu 'Draš' spominje se u istrazi kao netko tko je Šinceku mogao riješiti probleme sa inspekcijom. Šincek tvrdi da je to Andrija Mikulić, Uskok to u godinu i pol istrage nije dokazao
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Traži se Draš: Tko je misteriozni čovjek s vezama na čiju pomoć s inspekcijom je računao Šincek?
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Tko je Draš, osoba koju je Josip Šincek, osumnjičen da je vodio zločinačku organizaciju koja je zakopala desetke tisuća tona otpada na tri lokacije u Hrvatskoj, spominjao šogoru Matiji Stevanoviću kad ga je umirivao oko posjeta inspekcije 2024. godine u silosu PPK Velebit? Odgovor na to pitanje istražitelji još nisu našli. No evidentno je netko dobro povezan.
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