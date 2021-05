Preko mobilne aplikacije Geocaching krenula sam u potragu za ‘skrivenim blagom’. Htjela sam ići na lokaciju kod špilja, no takvu lokaciju, kakva je bila prikazana na slikama s klupom, i kućom, nisam nigdje našla.

Počela je tako priču o svojoj avanturi života hrabra 12-godišnja Philaé Vergne iz Francuske, koja se u petak, tijekom igranja igre na mobitelu, izgubila u šumi na području Pazarišta kraj Perušića.

- Oko mene je bila samo šuma. Nakon dugog hoda shvatila sam da sam se izgubila, a u poslijepodnevnim satima mi se ispraznio i mobitel. Nisam znala gdje sam. Znala sam samo da moram pronaći veliku rijeku i hodala prema naprijed - rekla je Philaé.

Ona s majkom već neko vrijeme boravi u Lici, a prije no što se uputila u avanturu, djevojčica je doručkovala, uzela dvije boce vode, mobitel i poslije 10 sati izišla iz kuće. Inače, Geocaching je igra koja spaja stvarni svijet i vaš mobitel ili neki drugi uređaj s GPS-om. U njoj ljudi traže “blago” u prirodi, odnosno pokušavaju pronaći skrivene kutije nazvane geocaches putem navigacije. Te kutije najčešće sadrže dnevnik u koji se ljudi upisuju i dokazuju njihov pronalazak. U njima može biti i neka stvar koju igrači izmjenjuju. Philaé je ponijela tako svoje “blago”, penkalu i brisalo, koje je htjela staviti u kutiju, no plan joj je propao.

- Nastavila sam hodati šumom u namjeri da naiđem na neku kuću, ljude, no dugo, dugo sam hodala šumom i šikarom. To me je malo zabrinulo, no ne i ustrašilo. Znala sam da moram hodati prema naprijed dok ne naiđem na veliku rijeku. Nakon mnogo vremena to se i dogodilo i tad sam se osjećala sigurno. Nakon rijeke sam pronašla i put na kojem sam naišla na neke ljude - kaže Philaé.

Oni su je uputili prema cesti te se na njoj napokon orijentirala. Hodala je prema kući kad su naišli spasioci. Naime, u petak popodne za njom je pokrenuta i potraga HGSS-a. Naišli su na nju oko 19 sati na cesti, osam kilometara dalje od mjesta boravišta. Pretpostavljaju da je djevojčica tijekom cijelog dana šumom prešla oko 30 kilometara. Na putu je naišla na nekoliko zmija i orla, no kaže da se nije prestrašila, samo je tražila put do kuće. Na kraju je i izgubila mobitel, ne zna gdje. Neće odustati od igre, no obećava da će se idući put bolje pripremiti, ponijeti hranu, kartu, mobitel s boljom baterijom... Najsretnija što se njeno blago vratilo kući je majka 12-godišnje djevojčice, koja je kazala da je bila preplašena za kćer. Ipak, vjerovala je u nju i njene sposobnosti jer je naučena na prirodu i snalaženje u njoj budući da dolaze iz tropske zemlje.

Iz HGSS-a su nam rekli kako su morali biti kreativni u potrazi. Instalirali su igru kako bi vidjeli lokacije na kojima se nalazi “blago”, no bilo ih je nekoliko. Pripremili su se na najgoru opciju, da se uputila prema Velebitu, i iz više pravaca vozilima pretraživali su to područje. Na kraju su je pronašli neozlijeđenu, tek s nekoliko ogrebotina po rukama.

- Iako je djevojčica putem aplikacije igrala rekreacijsku igru, koja podrazumijeva aktivnost na otvorenom, što podržavamo, vidimo da se i u ovakvim aktivnostima kriju opasnosti - poručuju iz gospićkog HGSS-a, zaključujući da je Stanica proteklog vikenda pronašla “blago” i spasila dva života.

Naime, i u subotu su tijekom poslijepodneva intervenirali, spašavali planinara na Medačkoj stazi na Južnom Velebitu kojem je pozlilo. Njega su nosilima transportirali do podnožja.