Šef Vinogradske Mario Zovak gostovao je Studiju 4 na HRT-u i komentirao stanje u svojoj bolnici, posebno u Klinici za radiologiju.

- Ovo sve što se događa je teško i jeste problem je hrvatskoga zdravstva, ima puno problema pa tako imamo i kadrovskih problema, odljev kadrova, migracija. Žao mi je što se to diže na razinu katastrofe, potopa Armagedona i odmah se naziva aferom. U posljednjih nekoliko godina otišlo je dosta radiologa iz ove ustanove - dio u mirovinu a dio u druge ustanove. U relativno kratkom vremenu se dogodilo da je jedna grupa radiologa otišla, dali su otkaz i otišli tamo gdje misle da im je bolje. Tako se stvorio jedan vakuum u dnevnoj dijagnostici za pacijente u Klinici za tumore i gdje je predstojnica Zavoda prof Zadravec to kompenzirala tako da je mobilizirala druge radiologe iz sastavnica KBC-a koji su tamo na dnevnoj razini, a jednim dijelom se telemedicinski očitavaju nalazi iz lokacije Vinogradska i onda ispisuju u Klinici za tumore. Situacija u Klinici za tumore nije posve u redu i nedostaje im radiologa i mi ćemo uložiti dodatne napore da to kompenziramo i da našim pacijentima ništa ne fali, objasnio je prof. Zovak.

Najavio je da će jedna od mjera biti i interventno zapošljavanje u čemu će im, kako je rekao, pomoći i Ministarstvo zdravstva

- Danas ćemo nadam se dobiti odobrenje za zapošljavanje 3 specijalista radiologa. Također, imamo dogovor za suradnju s drugim ustanovama čiji će nam radiolozi pomoći u ovom trenutku, najavio je.

Komentirao je i spekulacije da su radiolozi s Klinike otišli zbog narušenih odnosa u Zavodu za radiologiju.

- Razloga je puno, neke sam već naveo. O međuljudskim odnosima neću razgovarati na javnoj televiziji, to je pitanje unutrašnje rasprave i istrage KBC-a Sestre milosrdnice. Svaki od kolega radiologa koji su otišli treba osobno reći razloge zbog kojih su otišli. U ovom trenutku ja kao v.d. ravnatelja imam samo jedno pisano izvješće od svih tih kolega koji su otišli, rekao je.





O mogućoj smjeni prof. Zadravec

Na pitanje je li točno da su Radničko vijeće i Povjerenstvo za nadzor u dva navrata, 2019. i 2020., tražili smjenu prof Zadravec odgovorio je potvrdno. Kaže kako po zadnjoj prijavi nije mogao ništa učiniti jer je tražio pisane dokaze o mobingu a dobio je samo jedan odgovor.

Na direktno pitanje voditeljice hoće li zbog sukoba sa suradnicima smijeniti prof Zadravec, prof Zovak je odgovorio da trenutno nisu ispunjeni uvjeti iza Statuta KBC-a za njezinu smjenu.

- Ja imam obavezu postupati prema Statutu KBC-a i našim pravilnicima. U ovom trenutku ja nemam parametre potrebne za njezinu smjenu. Ono što u ovom trenutku možemo napraviti je da naše Povjerenstvo za unutarnji nadzor još jedanput razmotri stanje. Mi sada želimo ustanoviti pravo stanje i prevenirati dodatno osipanje ako je atmosfera uistinu takva, poručio je dodavši da će im trebati i pomoć izvan KBC-a kako bi sve bilo transparentno pa je zamolio Ministarstvo da pokrene izvanredni nadzor ali i financijski nadzor.

Pacijentima je poručio da su onkološki pacijenti na vrhu prioriteta te obečao da će učiniti sve da dobiju odgovarajuću terapiju i pretrage.