Tražite nešto provjereno za imunitet? Izabrali smo najbolje

Zdrava i uravnotežena prehrana, dovoljno fizičke aktivnosti – pogotovo na otvorenom, izbjegavanje štetnih navika, uključujući stres i pretjerano iscrpljivanje preduvjeti su za dobar imunitet i zdrav organizam. Naravno da je s današnjim načinom života vrlo teško ispuniti sve nabrojano, ali zato nam od pomoći mogu biti provjereni dodaci prehrani za imunitet. A internet trgovina drogerija.hr pravo je mjesto gdje, između ostaloga, možete pronaći i kvalitetne hrvatske proizvode za imunitet. Predstavit ćemo vam nekoliko najpoznatijih.

Imunosal – prva linija obrane

Jedna od najpoznatijih linija za imunitet u ljekarnama, prisutna već godinama i preporučana od strane farmaceuta i liječnika, svakako je Imunosal linija dodataka prehrani. Najpoznatiji proizvod su Imunosal kapsule, koje uz čak 900 mg beta-glukana sadrže još i 11 esencijalnih vitamina, 3 minerala i koenzim Q10. Možete ih naručiti direktno ovdje.

Za one kojima su draže šumeće tablete, Imunosal šumeće tablete u samo jednoj čaši pripremljenog napitka organizam opskrbljuju s 300 mg beta-glukana i preporučenim dnevnim dozama esencijalnih vitamina i cinkom. Možete ih naručiti direktno ovdje.

Novi super vitamin C-1000

Najnoviji član Imunosal obitelji su Imunosal C-1000 kapsule koje su nastale za vrijeme korona krize upravo na traženje tržišta. U dnevnoj dozi sadrže 1000 mg vitamina C te pojačane doze vitamina D3 i cinka koji doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava. Uz njih tu su i drugi esencijalni vitamini i minerali u pojačanim dozama. Ako tražite snažan multivitamin s puno vitamina C i za imunitet nezaobilaznim vitaminom D3 – to su onda Imunosal C-1000 kapsule. Možete ih naručiti direktno ovdje.

Foto: Imunosal

Multinutrijent za imunitet, energiju i vitalnost

Na drogerija.hr stranicama možete pronaći i snažni premium multinutrijent - Avital kapsule - koje sadrže bogatu kombinaciju posebno odabranih nutrijenata u samo jednoj kapsuli dnevno. Osim astragalusa (ekstrakta kozlinca) u kombinaciji s beta-glukanom, sadrže i snažni antioksidans astaksantin, 11 vitamina, ekstrakt sjemenki grožđa, 3 esencijalna minerala te čak 30 mg važnog koenzima Q10.

Avital kapsule preporučuju se kada je našem imunološkom sustavu potrebna pomoć ili želimo obraniti organizam od vanjskih faktora. To može biti u peludnim sezonama, kod dužih putovanja, intenzivnijeg fizičkog ili psihičkog naprezanja, pojačanih sportskih aktivnosti ili općenito kod učestalog obolijevanja. Avital kapsule možete naručiti direktno ovdje.

A za zrelu životnu dob?

I za one u malo zrelijim godinama smo našli odličan proizvod. Imunosal Senior kapsule su jedan od rijetkih proizvoda koji je posebno formuliran za imunitet osoba starije životne dobi. Kapsule uz beta-glukan, vitamine i minerale, sadrže i 30 mg koenzima Q10 te resveratrol. Iako su namijenjene za osobe od navršenih 50 i više godina starosti, zbog bogatih doza koenzima Q10 koje sadrže svakako se preporučuju već i u četrdesetim. Naime, što smo stariji to nam se organizam sve slabije opskrbljuje s važnim koenzimom Q10 koji sudjeluju u prijenosu energije na staničnoj razini. Senior kapsule možete naručiti direktno ovdje.

Nismo zaboravili ni naše najmlađe

Brinemo i za naše najmlađe pa tako na drogerija.hr internet trgovini smo za vas izabrali i najpoznatije proizvode za imunitet djece. Poznati Imunosal tekući dodatak prehrani za predškolske i školske klince i klinceze tako sadrži beta-glukan, vitamine i cink. A tu je i Vitosal Junior sirup namijenjen za one najmlađe i koji sadrži esencijalne vitamine, cink i željezo koje doprinosi upravo razvoju imuniteta kod djece. Oba proizvoda su izvrsnog okusa i najmlađi ih obožavaju.

Za one koji jako vole vitaminske bombone, tu su Imunosal pastile za imunitet sa simpatičnim profesorom Baltazarom. Imunosal pastile sadrže beta-glukan, vitamin C, cink i lecitin, a mogu ih koristiti djeca već od 3 godine. Jesmo vam rekli da ih vole i odrasli? Proizvode za imunitet djece možete vidjeti i naručiti ovdje.

Proizvode za imunitet, ali i općenito zdravlje, ljepotu i njegu, potražite na poznatoj hrvatskoj internet trgovini drogerija.hr koja uz više načina plaćanja nudi i vrlo brzu dostavu naručenih artikala u vaš dom. Biramo za vas!

Tema: Promo sadržaj