Tražite prostor? Država daje u zakup 25 prostora, evo detalja

Državne nekretnine objavile su u ponedjeljak novi javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu RH s 25 prostora u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Varaždinu, Daruvaru i Stivanu na Cresu.

U Zagrebu se u zakup daju poslovni prostori u drugoj i trećoj gradskoj zoni te garaže na četiri lokacije: Kikićeva 9, Lastovska 15, Radauševa i Šeferova. Svi zagrebački prostori pozicionirani su u prizemljima uličnih zgrada, površinom su od 15 kvadrata u ulici Kneza Domagoja 12 do 122,90 kvadrata u Ozaljskoj 61 na Trešnjevki. Početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore kreću se od 134,40 eura za 16 kvadrata u Vukovarskoj 226B do 815,56 eura za najveći prostor u Ozaljskoj.

U Zagrebu se nudi i poslovni prostor druge zone od 45 kvadrata u Vlaškoj 80 s početnom mjesečnom zakupninom od 490,50 eura, te poslovni prostor treće zone od 68 kvadrata u Sortinoj 1C, na frekventnoj lokaciji u Novom Zagrebu, nasuprot garažnog ulaza u Avenue Mall, s početnom zakupninom od 571,20 eura.

Najmanji prostor na ovom natječaju od sedam četvornih metara u zakup se daje u Splitu u neposrednoj blizini glavne gradske tržnice i centra grada. Adresa je Zagrebačka 21, početna zakupnina na natječaju iznosi 350 eura, a pozicioniran je u predvorju zgrade nasuprot glavnog ulaza. Od obalnih krajeva, još su slobodni za zakup prostor od 52 kvadrata u Tizianovoj 36A u Rijeci, te poslovni prostor od 80 kvadrata u Stivanu na Cresu u blizini zvonika i crkve sv. Ivana Krstitelja.

U Osijeku zakupnika traže dva susjedna poslovna prostora prve zone na adresi Županijska 20 od 70-ak i 35 četvornih metara s početnom zakupninom od 570,13 i 288,52 eura.

U Varaždinu i Daruvaru u zakup se daju poslovni prostori unutar stambeno-poslovnih zgrada, u Varaždinu je riječ o prostoru od 60-ak kvadrata u visokom prizemlju zgrade na platou Malog placa, a u Daruvaru o 20-ak kvadrata na prvom katu zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana 7.

Pregledi prostora organizirani su od 11. do 14. svibnja u terminima iz javnog poziva, a rok za podnošenje ponuda je do 22. svibnja 2026. do 12 sati.

Svi prostori daju se u zakup u viđenom stanju, a zakupnici su prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb.