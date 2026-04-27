Obavijesti

News

Komentari 0
POZNATA I CIJENA

Tražite prostor? Država daje u zakup 25 prostora, evo detalja

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Državne nekretnine

Državne nekretnine objavile su u ponedjeljak novi javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora i garaža u vlasništvu RH s 25 prostora u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Varaždinu, Daruvaru i Stivanu na Cresu.

U Zagrebu se u zakup daju poslovni prostori u drugoj i trećoj gradskoj zoni te garaže na četiri lokacije: Kikićeva 9, Lastovska 15, Radauševa i Šeferova. Svi zagrebački prostori pozicionirani su u prizemljima uličnih zgrada, površinom su od 15 kvadrata u ulici Kneza Domagoja 12 do 122,90 kvadrata u Ozaljskoj 61 na Trešnjevki. Početne mjesečne zakupnine za poslovne prostore kreću se od 134,40 eura za 16 kvadrata u Vukovarskoj 226B do 815,56 eura za najveći prostor u Ozaljskoj.

U Zagrebu se nudi i poslovni prostor druge zone od 45 kvadrata u Vlaškoj 80 s početnom mjesečnom zakupninom od 490,50 eura, te poslovni prostor treće zone od 68 kvadrata u Sortinoj 1C, na frekventnoj lokaciji u Novom Zagrebu, nasuprot garažnog ulaza u Avenue Mall, s početnom zakupninom od 571,20 eura.

Najmanji prostor na ovom natječaju od sedam četvornih metara u zakup se daje u Splitu u neposrednoj blizini glavne gradske tržnice i centra grada. Adresa je Zagrebačka 21, početna zakupnina na natječaju iznosi 350 eura, a pozicioniran je u predvorju zgrade nasuprot glavnog ulaza. Od obalnih krajeva, još su slobodni za zakup prostor od 52 kvadrata u Tizianovoj 36A u Rijeci, te poslovni prostor od 80 kvadrata u Stivanu na Cresu u blizini zvonika i crkve sv. Ivana Krstitelja.

U Osijeku zakupnika traže dva susjedna poslovna prostora prve zone na adresi Županijska 20 od 70-ak i 35 četvornih metara s početnom zakupninom od 570,13 i 288,52 eura.

U Varaždinu i Daruvaru u zakup se daju poslovni prostori unutar stambeno-poslovnih zgrada, u Varaždinu je riječ o prostoru od 60-ak kvadrata u visokom prizemlju zgrade na platou Malog placa, a u Daruvaru o 20-ak kvadrata na prvom katu zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana 7.

Pregledi prostora organizirani su od 11. do 14. svibnja u terminima iz javnog poziva, a rok za podnošenje ponuda je do 22. svibnja 2026. do 12 sati. 

Svi prostori daju se u zakup u viđenom stanju, a zakupnici su prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora oslobođeni plaćanja zakupnine.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026