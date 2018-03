Tražite udobne leće? Isabella Rakonić pronašla ih je za vas!

Tako je i naša popularna blogerica Isabella Rakonić s bloga The Pile of Style tražila idealno rješenje i pronašla Air Optix Plus HydraGlayde kontaktne leće.

Oči se posebno isušuju zbog nedovoljne vlažnosti zraka, ali i modernog načina života, odnosno dugotrajnog gledanja u ekrane računala i mobitela, jer tada ne trepćemo dovoljno. Leće proizvedene od silikon hidrogel materijala, a uz dodatak HydraGlayde sustava ovlaživanja udobne su za nošenje bez obzira na zahtjevan način života. Isabella je Air Optix Plus HydraGlayde kontaktne leće isprobala u mnogim klimama i vremenskim prilikama, budući da često putuje.

„Moja rutina je dosta zahtjevna. Oči su mi izložene učestalom profesionalnom šminkanju za snimanja, a ne mogu izbjeći ni dugo čitanje zbog obaveza na fakultetu. Svakodnevni rad na računalu podrazumijeva se kad imaš blog. Air Optix Plus HydraGlayde kontaktne leće omogućuju da i nakon svih obaveza provjerim društvene mreže bez iritacije i osjećaja peckanja u oku.“ – objasnila je Isabella.

SmartShield tehnologija stvara ultratanak zaštitni sloj koji čuva vaše kontaktne leće od nakupljanja naslaga, a kontaktne leće koje poznata blogerica koristi propuštaju više kisika do oka i dozvoljavaju očima da dišu tijekom cijelog dana, sve do sitnih sati. HydraGlayde Moisture Matrix sustav ovlaživanja pruža još dugotrajniju vlažnost te iskustvo udobnog nošenja leća, dok patentirana Air Optix tehnologija osigurava sjajan vid.

„Kako bi moje leće bile savršeno čiste i ugodne za nošenje i do šesnaest sati, održavam ih OptiFree Pure Moist otopinom. Ona je višenamjenska: služi za čišćenje, ispiranje, dezinfekciju, vlaženje i uklanjanje proteina i lipida s površine kontaktne leće. To mi je posebno važno kad putujem, jer ne moram nositi dvije tekućine .“ – dodala je Isabella.

S dolaskom toplih i sunčanih dana vrijedi isprobati kontaktne leće koje su udobne bez obzira na uvjete u kojima obavljate svoje aktivnosti, pa pospremite vaše naočale zajedno sa zimskim jaknama, oslobodite se brige o iritacijama, te uživajte u suncu uz kontaktne leće Air Optix Plus HydraGlayde.



