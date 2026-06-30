Tražitelji azila u Britaniji mogli bi vratiti tisuće funti za smještaj i pomoć koje su dobili od države

Kako bi ispunili uvjete za boravišnu dozvolu, tražitelji azila u Ujedinjenom Kraljevstvu će možda morati vratiti državi oko 10.000 funti za smještaj i financijsku pomoć koje su primili, kazala je vlada kasno u ponedjeljak. Imigracija je jedno od najspornijih pitanja u britanskoj politici. U anketama se redovito pojavljuje kao jedna od glavnih zabrinutosti birača te povremeno dovodi do prosvjeda i napetosti.

Laburistička stranka lijevog centra je povećala napore da zaustavi migrante koji dolaze zakonito ili nezakonito u pokušaju da se suprotstavi usponu populističke stranke Reform UK Nigela Faragea, koja je obećala deportirati do 600.000 tražitelja azila. Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood je kazala da je cilj njenih najnovijih reformi smanjiti teret poreznih obveznika.

"Primanje podrške u obliku azila je pravo, ali i odgovornost", rekla je.

"Jednom kada ljudi mogu doprinositi i odužiti se za darežljivost britanskog naroda, očekujemo da to i učine", dodala je.

Prema predloženim pravilima, naknade će se naplaćivati samo odraslim osobama koje ih mogu platiti, a predviđeni su i zaštitni mehanizmi kako ne bi završili u siromaštvu, kazala je vlada. Pravila se neće primjenjivati retroaktivno, a djeca će biti izuzeta iz njih.

Do najnovijih mjera dolazi u politički osjetljivom trenutku za laburiste koji su se suočili s unutarnjim podjelama glede strože imigracijske politike, ali i u vrijeme šire neizvjesnosti pošto je Keir Starmer objavio da podnosi ostavku na mjesto premijera.

Ministarstvo unutarnjih poslova procjenjuje da smještaj za tražitelje azila u prosjeku stoji 23,25 funti po noćenju kada je riječ o privremenom smještaju te 144 funte u hotelima, čemu se još pribraja tjedna financijska pomoć. Procjenjuje se da je ukupan godišnji trošak smještaja i potpora za tražitelje azila prošle godine iznosio oko četiri milijarde funti, piše Reuters.