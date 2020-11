Trbosjek iz Yorkshirea umro: Ubio je 13 žena, pokušao ubiti 7

<p>Jorkširski trbosjek <strong>Peter Sutcliffe</strong>, ubojica 13 žena, umro je u bolnici u Engleskoj. </p><p>Sutcliffe (74) je bio pozitivan na korona virus, no odbio je liječenje, objavio je zatvor u kojem je služio doživotnu kaznu.</p><p>Bivši grobar osuđen je 1981. na život iza rešetaka 1981. nakon što je u od listopada 1975. do studenoga 1980. ubio trinaest žena u dobi od 16 do 47 godina. Pokušao ih je ubiti još sedam, a otkrilo se da je stajao i iza mnogih drugih zločina. </p><p>Njegovi su zločini bili brutalni, a javnost gnjevna jer ga policija ne uspijeva otkriti, iako se kasnije pokazalo da je u sklopu masovne istrage s njime razgovarala čak devet puta. </p><p>Sutcliffe je proveo oko 30 godina u zatvorskoj bolnici na jugoistoku Engleske nakon što mu je dijagnosticirana paranoidna shizofrenija. Tvrdio je da ga je poslao Bog da ubija prostitutke iako nisu sve njegove žrtve bile prostitutke. </p><p>U zatvor maksimalne sigurnosti prebačen je 2016. godine. Imao je bolesno srce i dijabetes i bio je gojazan. </p><p>Nakon objave da je umro, engleski su mediji napisali da za njim "nitko neće proliti ni suzu".</p>