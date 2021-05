Jedno je kada žena trči u štiklama a sasvim drugo kada to isto čini muškarac.

U Vodnjanu je održana jedinstvena utrka u štiklama na 100 metara, za žene i muškarce, čak i bake,jedina takva u Hrvatskoj. I ne bi bilo ništa neobično da se na natjecanje nije prijavio gotovo jednak broj oba spola, odnosno 8 žena i šest muškaraca priredilo je pravi šou trčeći u vrtoglavim petama, za pobjedu.

Nekoliko muškaraca, natjecatelja, još je malo "zapaprilo" cijelo natjecanje pojavivši se u suknjama i naravno štiklama koje su im osigurali organizatori.

Štikle osigurao selotejpom da ih fiksira

Muški pobjednik ovog neobičnog događaja je Luka Tukera (23) iz Novske, inače radnik na građevini u Puli. Prijavili su ga radni kolege, radi izazova. I prihvatio je. Čak štoviše, za dodatno uzbuđenje obukao je suknju i dobio štikle broj 43 koje je čvrsto pričvrstio selotejpom, da mu ne spadnu prilikom utrke.

"Pobijedio sam. Uspio sam trčati u štiklama visine pete 8 centimetara, na kilažu od 72 kg i 175 centimetara visine. Dodatno sam štikle "osigurao" selotejpom da ih fiksiram i krenuo. Boljele su noge, raspadali se mišići, pojavili se trnci u nogama..., ali sam sve nedaće izdržao i odnio pobjedu u muškoj konkurenciji. Skidam kapu svim ženama koje nose štikle. Teško je stajati u njima a kamoli trčati. Štikle su se do kraja utrke potpuno raspale.

Kako i ne bi kada ih u životu nisam do tog trenutka imao. Pobijedio sam i dobio gromoglasni pljesak publike i mojih navijača, kolega s "bauštele""ponosno je rekao Luka Tukera. Kazao je da nema curu ali da je svakako bilo lijepih žena, natjecateljica.

"Nemam curu, a nekako sumnjam da ću je nakon ovog natjecanja u štiklama brzo naći"kroz smijeh je rekao. Štikle su "rezervirane" za žene, pa je tako u ženskoj konkurenciji sigurnim "trkom" prema cilju, pobjedu odnijela 18-godišnja Elena Pucić iz Pule. Trčala je u uskoj, crnoj haljini i naravno štiklama.

'U štiklama se osjećam kao u papučama'

Njoj su štikle svakodnevica, a pomoglo joj je i to što se bavi atletikom. "Sretna sam i ponosna na sebe.Prijavila me je mama. Dobro sam se zabavila i pritom pobijedila. Obukla sam svoje štikle od 10 centimetara koje su izdržale utrku i ostale neoštećene. Mogu ih nositi još sigurno par sezona. Nisu me boljele noge i nisam se previše obazirala na konkurenciju, samo sam trčala " rekla je mlada pobjednica.

U fokus natjecanja ušla je i 54-godišnja baka Nensi Krizman iz Pule, koja je do cilja došla druga. Svi su joj pljeskali. Novopečenoj baki unuka od 2,5 mjeseca štikle su sastavni dio života.

"Štikle mi ne predstavljaju problem i u njima se osjećam kao da sam u papučama.Pobjeda mi je izmakla za dlaku, ali nisam nesretna. Dobro sam se zabavila i nakon natjecanja nisam skinula štikle, već sam u njima nastavila druženje s navijačima.

Prijavit ću se i sljedeće godine"odala je Nensi. Svi natjecatelji kao dar dobili su po litru maslinovog ulje i pjenušac. Pobjednica je dobila poklon bon za štikle, dok je pobjednik dobio poklon bon za masažu tijela.