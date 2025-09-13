Struka primalja pretpostavlja da se u Hrvatskoj godišnje kod kuće obavi stotinjak poroda, no neslužbene pretpostavke upućuju i na trostruko veći broj.
KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ PLUS+
Treba urediti sivu zonu kućnih poroda da se izbjegne crna kronika
Čitanje članka: 1 min
Slučaj preminulog novorođečeta u porodu kod kuće, uz asistenciju primalje iz Austrije, pokazao je problem pred kojim država oduvijek, i predugo, zatvara oči. Krajnji je čas da se sroče zakonska pravila i uvjeti po kojima poroda u kući smije biti, kako bi se izbjegle fatalne posljedice. Ovo nije prvi put da je na kućnom porodu krenulo po zlu, što je zakonodavac do sad čekao, još smrti?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku