Treba urediti sivu zonu kućnih poroda da se izbjegne crna kronika

Piše Bojana Mrvoš,
Treba urediti sivu zonu kućnih poroda da se izbjegne crna kronika
Struka primalja pretpostavlja da se u Hrvatskoj godišnje kod kuće obavi stotinjak poroda, no neslužbene pretpostavke upućuju i na trostruko veći broj.

Slučaj preminulog novorođečeta u porodu kod kuće, uz asistenciju primalje iz Austrije, pokazao je problem pred kojim država oduvijek, i predugo, zatvara oči. Krajnji je čas da se sroče zakonska pravila i uvjeti po kojima poroda u kući smije biti, kako bi se izbjegle fatalne posljedice. Ovo nije prvi put da je na kućnom porodu krenulo po zlu, što je zakonodavac do sad čekao, još smrti?

