Treba vašu pomoć: 'Želim biti s kćeri na njezin prvi dan škole'

Teško je. Lijeva strana mozga mu je pogođena tumorom. Teško govori, zaboravlja neke stvari. Ne može sam niti ići doktoru, priča nam Milica Ugrin, supruga Marijana (46) iz Zagreba koji boluje od glioblastoma, najagresivnije vrste tumora na mozgu.

Do prije godinu dana Marijan je vodio sasvim normalan život. Bio je zaposlen, u sretnom braku i u malom stanu u Dubravi sa dvije kćeri, Ivonom (16) i Leonom (5). Sve je izgledalo prekrasno u obitelji Ugrin. No prst sudbine ponekad se okrene i promijeni cijeli život. Marijanu je dijagnosticiran tumor na mozgu, morao je na hitnu operaciju.

Kirurzi su napravili što su mogli, ali tumor se proširio i nisu ga mogli odstraniti u cijelosti. Liječnici mu nisu davali prevelike šanse.

- Nekako se nosimo s tim. Preko tjedna kada je sve u redu, potisnemo to i ne vidi se to na nama. Nosimo to u sebi. No ako ga zaboli glava, vrlo brzo sve to izađe na površinu. Imao je i dva epileptična napada. Djeci to posebno teško pada. Starija još nekako shvaća sve, ali mlađa ne. Ali pokaže se to i na starijoj. Jednom je otišao prošetati, nije ga bilo neko vrijeme i odmah se zabrinula. Htjela ga je ići tražiti. Sve je to teško probaviti, ali nadu nam je dala terapija u Njemačkoj - ističe Milica koja je pročitala da njemački liječnici provode terapiju koja se zove hipertermija, posebno za oboljele od glioblastoma.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Marijan je otac dvije kćeri - Ivone i Leone. Sve što želi je što više vremena s njima i sa suprugom Milicom

- To nam je bila jedina nada s obzirom da boluje od tumora koji u dva do tri mjeseca može udvostručiti veličinu. Nismo mogli čekati - priča Milica čiji je prvi korak bio tražiti HZZO da im pokrije troškove liječenja ili bar dio.

- Odbili su nas. Kako oni kažu, ta terapija spada u eksperimentalno liječenje, iako se već godinama provodi. Ni naši liječnici nisu nas ohrabrivali. Nitko od njih nam nije rekao da ne idemo tamo, ali isto tako nitko nije rekao da idemo - dodaje Milica. Nakon odbijenice, odlučili su se sami pokriti troškove kako god su mogli. Zaputili su se u Njemačku.

- Pomagali su nam rodbina, prijatelji. Svi oni su nam izašli u susret. Dodali smo i nešto ušteđevine što smo imali i jednostavno smo otišli. Morali smo. Nadu nam je dala i priča koju smo čuli tamo. Jednom Nizozemcu su još 2008. liječnici dali samo četiri tjedna života. Zahvaljujući ovim terapijama, on je i dan danas živ - kaže Milica koja kaže kako je njenom suprugu liječenje u inozemstvu pomoglo jako puno.

Koliko mu je bolje pokazuje i nalaz magnetske rezonance koji nam je pokazala Milica. Tumor i endem na mozgu uzrokovan njime su znatno manji. Kakvo mu je stanje bilo prije i poslije terapija, priča i sam Marijan.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nisam čuo na lijevo uho, pritisak u glavi sam osjećao. Nogu lijevu nisam mogao pomaknuti, smršavio sam puno. Nakon terapija sam se puno bolje osjećao. Sad i hodam normalno pa malo i pomažem po kući. Očistim, operem, kuham. Jedino me muči što zaboravljam. Krenem kuhat i zaboravim što sam htio. Odem u trgovinu i ne znam što treba kupiti - priča Marijan, ali dosta teško. Marijan je sada već tri mjeseca bez terapije, a novaca za odlazak više nema.

- Strah nas je jer se radi o agresivnom tumoru koji se za tri mjeseca može vratiti i biti još veći. Samo troškovi terapije tjedno stoje od 5000 do 7500 eura ovisno o intenzitetu terapije. Uz to, mora uzimati i pripravke koji su izrazito skupi - priča nam Milica koja kaže kako njen suprug ima samo dvije želje.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Biti što duže sa svojom obitelji i biti sa Leonom na njen prvi dan škole. Voljeli bismo prikupiti novca da odradimo bar još jednu seriju terapija, iako bi se godišnje trebalo ići dva ili tri puta. Tim terapijama možemo tumor držati pod kontrolom ili ga potpuno ukloniti - dodaje Milica.

Otkrili mu glioblastom, vrstu tumora koje je najagresivniji

Otac je dvoje djece. Prošle godine su mu otkrili tumor na mozgu. Poslan je na hitnu operaciju, ali kirurzi nisu mogli odstraniti cijeli tumor. Nakon toga je odradio kemoterapije. Izgubio je 30 kilograma, a nije mogao ni micati nogama. Nije čuo na lijevo uho te su mu pamćenje i dar govora oslabili.

Otkrili da samo Nijemci rade terapije koje mu mogu pomoći

HZZO je odbio podmiriti troškove. O svom trošku su otišli u Njemačku. Tamo su bili cijeli srpanj prošle godine, a pomogli su im rodbina i prijatelji. Marijan je nakon toga morao odlaziti i u Beč jedanput tjedno i to šest puta kako bi tumor držao pod kontrolom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon terapija vratile su mu se neke funkcije, ali...

Nalazi magnetske rezonance pokazali su da Marijanu terapije u Njemačkoj pomažu. Međutim, novca za odlazak više nema. Mora odraditi bar tri serije terapija godišnje kako bi se tumor povukao. Marijan i njegova obitelj traže pomoć barem za jednu. Već tri mjeseca nije bio na terapiji i njegovu obitelj je strah jer se glioblastom u tom periodu može udvostručiti.

Marijan i obitelj trebaju pomoć! Hitno su mu potrebne terapije

Troškovi terapije tjedno koštaju do 7500 eura, ovisno o intenzitetu. Svi koji žele financijski pomoći isto mogu učiniti na broj žiro računa: HR7323600003115863708 otvoren u Zagrebačkoj banci. U opis plaćanja obavezno upisati “Donacija za liječenje”