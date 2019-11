Trebalo joj je jedno popodne: Kitarović ima 10.000 potpisa

Upravo su mi javili s terena da smo prikupili prvih 10.000 potpisa, napisala je nešto iza 16 sati predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na Facebooku i pohvalila se kako je u jedno popodne prikupila dovoljan broj potpisa za kandidaturu.

- Nema stajanja, nastavljamo raditi, pričati s našim ljudima, do kraja, u pobjedu, za vas, za Domovinu - dodala je.

Kitarović je s prikupljanjem potpisa krenula u Zadru gdje je posjetila štand na Narodnom trgu te je proučila građanima da daju potpis za optimizam i bolju Hrvatsku.

Kandidati potpise prikupljaju do 22. studenog i moraju prikupiti po 10.000 potpisa i potkrijepiti svoju predsjedničku kandidaturu.

Potpise trebaju prikupiti u 12 dana i to samo na obrascima Državnog izbornog povjerenstva (DIP). Svaki birač potpisom može poduprijeti samo jednoga kandidata, a valjanost potpisa provjeravat će se pri predaji kandidature. Rok za kandidature je do ponoći 3. prosinca. DIP potom ima 48 sati za njihovu provjeru i objavu liste kandidata za predsjednika, kad to učini, i službeno će početi izborna promidžba.

Tema: Predsjednički izbori