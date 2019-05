'Trebalo nam je sat vremena i pet pokušaja, ali smo uspjeli...'

Ne smijete se dizati previsoko jer gubite orijentir niti biti prenisko. Morate paziti da vam spasitelj ili pacijent u nešto ne udari, a nemate ništa manevarskog prostora, rekao je Furčić, pilot i kapetan posade vojnog helikoptera koji je u utorak popodne spašavao ribara. Ovo mu je jedna od zahtjevnijih zadaća u njegovu 10-godišnjem radu u eskadrili i prvo spašavanje s tako malog plovila.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Oko 15 sati u centar 112 stigla je dojava da član posade na koćarici “Kordika dva”, u akvatoriju Jabuke, na 70 kilometara od Visa, ima srčani udar. U pomoć je prvo trebao krenuti policijski ophodni brod, ali je bio predaleko. Onda su u pomoć pozvani HGSS i letačka posada Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze HRZ-a. Šef stanice HGSS-a u Splitu, Srđan Vrsalović, kaže kako je ovo bila jedna od zahtjevnijih akcija koja je tražila iznimne vještine spasitelja i posade helikoptera.



- Dojava je bila da muškarac ima grčeve, bolove u prsima i probleme s disanjem što je upućivalo na srčane probleme. Šesteročlana posada HGSS-a krenula je u spašavanje. Sve je trajalo dobrih sat vremena jer je riječ o velikom transportnom helikopteru koji ima snažni potisak rotora. Dodatno je dizao valove i ljuljao brod. Ova akcija je bila posebna jer smo prvi put spašavali s malog broda - kaže Vrsalović i dodaje da su do sada imali spašavanja s kruzera. Odradili su to čak tijekom noći, no bilo je lakše jer je kruzer kao “otok”. GSS-ovac kaže kako su sad tek iz petog pokušaja uspjeli spustiti spasitelja s košarom do koćarice.

- Kad se on uspješno spustio, mi smo se s helikopterom vratili. Nakon drugog naleta smo iz nekoliko pokušaja uspjeli dignuti košaru s unesrećenim, a onda je trebalo još nekoliko pokušaja da se naš čovjek vrati u helikopter. To je naš, iskusni spasilac i ronilac, koji je cijelo vrijeme morao paziti da ne udari u nešto na koćarici pri spuštanju i dizanju - kaže nam Vrsalović koji nije propustio pohvaliti letačku ekipu.

Foto: Facebook/HGSS



Trebalo je puno vještine.

- Bilo je vrlo zahtjevno jer se radilo o otvorenome moru, bez orijentira, te smo svu pozornost morali usmjeriti na brodicu, jarbol i platformu, kako bismo na što sigurniji način počeli s izvlačenjem - kaže Furčić.



Uz njega su bili i kopilot satnik Goran Jelić te tehničari letači, stožerni narednik Dalibor Filipović i desetnik Ante Smoljko. Ribar je bio na kisiku dok ga nisu preuzeli liječnici KBC-a Split.