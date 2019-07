Trećemajci Plenkoviću: Iznesite svoj stav, spremni smo raditi...

Povodm skorog, najnovijeg, 8.ročišta o mogućem stečaju za riječko brodogradilište 3.maj, zakazanog za 1.kolovoza, predsjednik NO 3.MAJ Brodogradilište d.d. Juraj Šoljić premijeru Plenkoviću uputio je apel za donošenje konačne odluke o pokretanju ili odustajanju od stečaja. Navedeno pismo prenosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine Premijeru,

Obraćam Vam se u vezi pitanja nastavka proizvodnje i dovršetku započetih brodova u brodogradillištu 3.MAJ.

Uzimajući u obzir proteklo vrijeme u kojem je direktor 3.MAJ-a sa suradnicima uz iznimnu pomoć i zalaganje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta preko gospodina ministra Darka Horvata i pomoćnika ministra gospodina Zvonimira Novaka, Hrvatske brodogradnje -Jadranbrod odnosno direktora gospodina Siniše Ostojića i Ministarstva pravosuđa odnosno gospodina ministra Dražena Bošnjakovića, napravljeno je iznimno puno toga za spas brodogradilišta. Skinute su ovrhe s početnih 156 mil kn na 76 mil kn (u čiji iznos su uključene plaće radnika, državni proračun i HEP), dostavljeni su detaljni izračuni svih troškova gradnji i obavljeni su razgovori sa svim potencijalnim brodovlasnicima brodova koji se nalaze u 3.MAJ-u.

Veliki doprinos samim razgovorima dali su gospoda Novak i Ostojić koji su učestvovali u svim razgovorima sa svim zainteresiranim brodovlasnicima nakon čega su oni dostavili svoje najbolje ponude. U zadnja dva mjeseca 3.MAJ je ugovarao i dovršavao poslove za 3.lica čime je bio osiguran dio likvidnosti odnosno isplata dijela plaća za prosinac 2018. godine.

Poštovani Premijeru, novo stečajno ročište je blizu i zakazano je za 1. kolovoz 2019. godine, te Vas molim da na temelju svega što smo napravili u brodogradilištu u zadnja dva mjeseca donesete svoj stav. Ukoliko se odlučite za nastavak proizvodnje, spremni smo započeti odmah, pogotovo na gradnji 514 za koju materijala u samom brodogradilištu ima, ali s obzirom da niti jedan Ugovor nije važeći ne može se krenuti u realizaciju istog. Za gradnju 733 trebalo bi početi preugovarati materijal kako bi brod bio gotov do 31.8.2020. godine kako je to tražio brodovlasnik. Nadalje, ukoliko prođe još vremena troškovi će se povećavati, postoji realna mogućnost od ponovnog stavljanja ovrha pojedinih vjerovnika, a ono što je najbitnije vrijeme isporuka gradnji dovest će se u pitanje pa će stoga i najbolja cijena koju su ponudili brodovlasnici biti sasvim drugačija.

U slučaju kako je Vaša odluka stečaj, treba napomenuti kako će do izvještajnog ročišta i utvrđivanje cijena za gradnje 733 i 723, te objavljivanje javnih dražbi za predmetne gradnje, proći oko 7 do 8 mjeseci. Gradnja za kanadsku Algomu (733) je specifični brod koji nema Kupca na tržištu i prema riječima brodovlasnika on će čekati najpovoljniju ponudu s dražbe što najvjerojatnije znači kako će čekati dok se ne postigne četvrtina procijenjene cijene (oko 2 mil USD) što drugim riječima znači kako navedena gradnja neće biti u floti Kupca sigurno do kraja 2021. godine, a zbog specifičnosti prelaska Atlantika i do proljeća 2022. godine, pitanje je da li će Kupac biti zainteresiran za takav brod. Kobilica za gradnju 733 položena je 10.12.2015. godine, dok je porinuće bilo 8.6.2017. godine. Odlukom o stečaju, ta gradnja će se najvjerojatnije dovršavati u Turskoj ili Rumunjskoj čime će osim 3.MAJ-a izgubiti i Republika Hrvatska. Slično je i za gradnju 723 za koju se već sada procjenjuje kako će u slučaju javnih dražbi sigurno ići do četvrtine procijenjene cijene (3 mil USD) kako bi se završavala u Turskoj ili Rumunjskoj. Za ovaj brod kobilica je položena 18.12.2015. godine, a porinuće 7.10.2016. godine. Prema riječima samih brodovlasnika, a upoznati smo i sami sa sličnim situacijama brodogradilišta u stečaju (Palestrina, Italija od kojih smo na javnoj dražbi kupili dva broda za dovršetak) gradnje su postigle iznimno nisku cijenu kojom su svi bili na gubitku. Na žalost sličnu situaciju će doživjeti i gradnja 514.

Naš cilj je dovršiti započete gradnje i izbjeći stečaj jer će samo nastavkom proizvodnje i brodogradilište i Republika Hrvatska imati najviše koristi.

Stoga Vas molim za žurno donošenje Odluke kako se ne bi stvarali dodatni troškovi.

Tema: Hrvatska