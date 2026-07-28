TREĆI DAN POTRAGE Austrijski skiper (46) nestao kod Šolte. Potragu su proširili do Hvara

Treći dan traje potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro pao s broda u more južno od Šolte. Od tada mu se gubi svaki trag, a dosadašnja potraga nije dala rezultate. U akciji sudjeluju plovila i dron Lučke kapetanije te Pomorske policije. Pretražuje se područje oko Šolte i Drvenika, a potraga je u utorak proširena sve do Hvara, javlja HRT.

Potraga je u ponedjeljak trajala do mraka te je prekinuta oko 20.30 sati, a nastavljena je u utorak prije 7 sati. Zbog povoljnijih vremenskih uvjeta područje pretrage dodatno je prošireno na akvatorij otoka Drvenika Malog, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

- U prvoj etapi površinskog traganja sudjelovali su službenici Ispostave lučke kapetanije Milna s dvije spasilačke brodice te jednom brodicom iz sastava Ispostave lučke kapetanije Hvar, uz podršku tri brodice Pomorske aerodromske policije Split. Akcija je u prvoj etapi potpomognuta i jednim plovilom Carine, opremljenim termovizijskim sustavom nadzora - priopćili su iz Ministarstva.

Potraga za nestalim skiperom se nastavlja.