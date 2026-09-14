Treći Plenkovićev mandat ima gotovo sva obilježja propasti Tuđmanova i Sanaderova HDZ-a

Ovako otprilike izgleda kraj svake dekade ili perioda vladavine HDZ-a.

Posljednje godine vladavine Franje Tuđmana obilježilo je jačanje mafijaških klanova, ubojstva i atentati, medijske afere koje su udarale u samu koruptivnu srž HDZ-ove vladavine, korištenje represivnog aparata za obračun s novinarima, oporbenjacima, kritičarima, kolaps države, ekonomski i socijalni slom...

Hrvatska je izbore 2000. godine dočekala praktički na koljenima.

Kraj vladavine Ive Sanadera dočekali smo, pak, s mafijaškim atentatima, bujanjem korupcije u samom vrhu vlasti, s politizacijom pravosuđa, s ekonomskim i socijalnim slomom potaknutim globalnom financijskom krizom, gušenjem medija, te potpunim padom povjerenja u državu i institucije.

Isti simptomi

A sada, treći mandat Andreja Plenkovića na vlasti obilježen je kolosalnim aferama, jačanjem mafije, svakodnevnim nasiljem i kriminalom, bujanjem crnokošuljaške desnice, napadima na novinare, oporbenjake i kritičare vlasti, politizacijom pravosuđa, kao i ekonomskim i socijalnim problemima ublaženim jedino benefitima Europske unije.

Akteri su drugi, ali simptomi su isti.

I dalje se Hrvatska u poznim godinama vladavine HDZ-a nosi s nepovjerenjem u institucije, okupacijom države, slabostima sustava, nemoći policije, terorom ulice i dominacijom organiziranog kriminala.

Jedna vijest sustiže drugu: trovanje u Gospiću s razotkrivenim vezama države i mafije, potom divljanje huligana uz pokroviteljstvo vladajućih, gotovo redovite prijetnje smrću novinarima, javno demoniziranje protivnika...

Spirala propasti

Hrvatska se ponovno nalazi u spirali bezvlašća, nasilja i represije koja se produbljuje sa svakim danom vladavine koalicije HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Realni problemi guraju se pod tepih, a javnost se pokušava zabaviti - ili zavaditi - ideološkim ili kulturnim ratovima. Vlast gotovo paralelno demonstrira gubitak autoriteta i sposobnosti da se nosi s problemima, kao i zastrašujuću upornost i odlučnost da se održi na površini svim sredstvima.

Društvo je suočeno s nedostatkom opcija. Vladajući se hrane apatijom i pasivnošću građana i javnosti. Huligansko nasilje na ulicama, na javnim događajima i na društvenim mrežama služi širenju straha među građanima. Crna desnica se ponaša kao da dominira društvom, dok istodobno služi kao paravan za zaštitu vladajućeg HDZ-a.

Kaos i beznađe

Tuđmanova terminalna bolest i zavađene HDZ-ove frakcije stvorile su krajem devedesetih atmosferu beznađa u kojoj se otvarao prostor kriminalizaciji države, kao i organiziranom kriminalu uz pokroviteljstvo vlasti.

Sanaderova nezajažljiva korupcija uništila je sve državne mehanizme, društvene norme, političke uzuse. Hrvatska se na izmaku njegove vladavine našla u kaosu svjetske recesije i u uraganu koruptivnih afera koje su se poput koncentričnih krugova od Banskih dvora širile na tajkune, krupni biznis, državna poduzeća, politiku, pravosuđe...

A sada, slučaj Gospić označio je kulminaciju višegodišnje aferaške i skandalozne vladavine HDZ-a i razotkrio sve niti koje povezuju vladajuće institucije, inspektorate, ministarstva, carinu, policiju, lokalne vlasti s organiziranim kriminalom i međunarodnom mafijom.

Sustav koji je kumovao Gospiću sada bi trebao spasiti Gospić.

Desnica kao paravan

Istodobno, društvo se nalazi na udaru klerikalne nacionalističke revolucije koja je krenula od Marka Perkovića Thompsona i kapilarno se širila organizmom ovog društva. Stoga je postalo normalno da se organizatori i sudionici skupa za Gospić nazivaju "antihrvatskim prosvjednicima" i "ljubiteljima Ratka Mladića", da se uredno provodi ustašizacija pod zaštitom vlasti, da huligani blokiraju glavni grad uz zaštitu policije...

Parlamentarne stranke skupljaju bodove na huškanju protiv stranaca, migranata, ljudi druge boje kože.

A svi pogledi uprti su u Andreja Plenkovića i unutarnje potrese u HDZ-u.

Tremori u HDZ-u

Jer, tremori u vladajućoj stranci, a jedan od njih je i pobuna lokalnih HDZ-ovaca protiv primanja gospićkog otpada, najavljuju koliko je premijeru preostalo autoriteta, a onda i vremena na vlasti.

Kraj HDZ-ove vladavine jednom je došao smrću Franje Tuđmana, drugi puta naprasnim odlaskom Ive Sanadera, nakon kojeg je Jadranka Kosor u one dvije godine do redovnih izbora bila "mrtvoj straži".

No sada Plenković, premijer izrauban pandemijama, potresima, ratovima, inflacijama, krizama, kao i unutarnjim aferama i skandalima, mora izdržati još dvije godine do redovnih izbora.

I Hrvatska mora izdržati zajedno s njim. Na aparatima.