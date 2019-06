Treći raskol u HNS-u: Posavec trebao preuzeti, a ipak odlazi

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak planirao se povući u miru, a svoj odlazak najavio je i Srećko Ferenčak, glavni tajnik i operativac stranke. No sad je HNS u problemima od kojih će se teško oporaviti.

Pred njima je treći raskol, a dolazi u vrijeme kad je stranka oslabljena i nije uspjela osvojiti niti jedan mandat na izborima za EU parlament. Kako nam je potvrđeno od ljudi bliskih međimurskom županu Matiji Posavcu (39), on se planira odvojiti od stranke. Konačnu odluku još nije donio, ali je izuzetno nezadovoljan i izbornim rezultatom i sumnja na opstrukciju stranke, te vidi da sve manje ima podršku aktualnog vodstva. Posavec je još prije bio protiv koalicije s HDZ-om, ali je još ostao u stranci. Sad mu je odnos Vlade HDZ-a prema sjeveru Hrvatske prelio čašu strpljenja.

Je li Posavec opstruiran?

Što je najgore za stranku, Posavca se najčešće spominjalo kao kandidata koji bi trebao preuzeti stranku, povesti je novim putem i pokušati spasiti nakon raskola u zadnjih pet godina. Također, Posavec je jedan od rijetkih HNS-ovaca koji su prepoznatljivi na nacionalnoj razini te jedini HNS-ov župan.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Bez njega bi HNS mogao zaboraviti na glasove u Međimurskoj županiji, koja im je, prema rezultatima EU izbora, ostala jedina utvrda u Hrvatskoj. Posavec je nosio listu HNS-a i njegov uvjet je bio da na njoj budu novi ljudi te da se ne ide u koalicije, primjerice one s SDSS-om. Ali HNS je na nacionalnoj razini osvojio 2,6 posto glasova ili nešto manje od 28.000. Od toga je 8000 u Međimurju, gdje je pokupio 31 posto birača, više od HDZ-a i SDP-a zajedno.

- Kad se gledaju rezultati po županijama, Matija se ne može oteti dojmu da je bilo opstrukcija i unutar stranke na EU izborima. Pa osvojili smo 10.000 glasova manje nego što kažemo da imamo članova. To je veoma neobično i da rezultati po županijama variraju od 0,6 posto do 31 posto u Međimirju. Ako stranka u cijeloj Hrvatskoj ima manje od jedan posto, onda nije nacionalna nego regionalna. U Međimurskoj županiji je Matiji markica HNS-a bila samo uteg, ali je uspio. Ali morao je povući i ostatak stranke u Hrvatskoj za uspjeh, a nevjerojatno mu je da su ostvareni tako loši rezultati u sredinama u kojima se HNS hvali da ima svoje ljude i infrastrukturu - objašnjava nam osoba bliska Posavcu zašto je razočaran jer nije osvojen jedan mandat.

HNS je ušao prvi put u povijesti u koaliciju s HDZ-om kad je 2017. pukla ljubav između Mosta i HDZ-a. Već tad se spominjalo nezadovoljstvo Posavca, ali u međuvremenu su neke ratne sjekire unutar stranke zakopane. No sad je Posavac uvjeren da je bolje da su išli na nove izbore nego u koaliciju koja je stranci donijela štetu.

I prije nego što je Posavec počeo razmišljati da će krenuti svojim putem izvan HNS-a, u stranci se spekuliralo da bi njegov dolazak na čelo stranke značio zaoštravanje odnosa s HDZ-om, a možda čak i raskid koalicije.

Struja za i protiv HDZ-a

- Stranka je u biti podijeljena na dvije struje, jedna koja se zalagala za to da treba zaoštriti jer nas stvarno marginaliziraju i drugu struju koja je zadovoljna aktualnim stanjem i misli da sve treba nastaviti po starom i da ćemo uspjeti s kurikularnom reformom i na osnovi toga imati opravdanje za koaliciju. Matija je definitivno u ovoj prvoj, a to se baš i ne sviđa aktualnom vodstvu - rekao nam je jedan HNS-ovac.

S druge strane, izvor razmimoilaženja leži i u tome da Posavec vjeruje kako u javnosti Ivan Vrdoljak govori jedno i gura ga kao novo lice i predsjednika stranke, ali u biti bi htio ostati u sjeni i vući konce, pa je zato moguće da mu se postavi protukandidat koji bi više odgovarao vodstvu stranke.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

- Čini mu se da oni ne žele restart stranke, koji on zagovara, nema on pravu podršku vodstva, te je i to jedan od razloga zbog kojih želi osnovati svoju nezavisnu listu. Neće se priključivati niti jednoj drugoj stranci - kaže naš sugovornik.

Posavec sa svojom listom planira graditi savez na sjeveru Hrvatske, a osokoljen je i uspjesima drugih koji su nezavisni. Primjerice, Damir Bajs, koji je izašao iz HSS-a ili Stjepan Kožić, Radimir Čačić iako je osnovao stranku, uspio je preoteti HNS-u Varaždinsku županiju i postati župan. Posavec bi definitivno išao protiv HDZ-a, a izuzetno im zamjera odnos i prema županiji i sjeveru Hrvatske. Premijer Andrej Plenković niti jednom nije posjetio njegovu županiju, ne može doći do ministara kad je potrebna suradnja.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

HNS je strateški partner, a jedinu županiju u kojoj ima vlast uporno ignoriraju. Kad nema nikakvog sluha, koja je korist od te koalicije? - iznosi i lokalne probleme nezadovoljstva Posavca sugovornik blizak njemu. I još neki HNS-ovci su nezadovoljni odnosom HDZ-a prema svojoj stranci.

- Pogledajte kako je samo Andrej Plenković branio svoje stranačke ministre poput Žalac ili Tolušića, a kako se ponašao kad je Milan Bandić potpuno bezrazložno napao ministricu Blaženku Divjak - kaže nam. No određeni sugovornici u stranci uvjereni su da Posavec opet blefira i da ista priča već kruži.

'Ma on izlazi već četiri godine'

- Matija izlazi iz HNS-a već četiri godine - kaže nam jedan od njih. Uvjeren je da za tako dramatične poteze nema potrebe i da za Posavca ima mjesta u stranci.

- Ulaganjem u kampanju koja je bila fokusirana isključivo na njega pokazali smo da nam je stalo i podignuli smo mu i vidljivost i prepoznatljivost. Nije bilo nikakve opstrukcije nego je za europske izbore jednostavno teško motivirati ljude da izađu. Učinili smo sve što smo mogli. Nije to loš rezultat - kaže nam sugovornik blizak vrhu HNS-a.

Novi izbori unutar stranke bit će prije parlamentarnih izbora, vjerojatno na proljeće. Plan je bio da se profiliraju novi ljudi i nova politika HNS-a, ali ne i napuštanje koalicije s HDZ-om. Za to jednostavno više ne bi bilo vremena. HNS vjerojatno i neće imati svog predsjedničkoga kandidata, a smatrali su da će povećanje plaća učiteljima, kurikularna reforma i brana desnici pokazati itekako opravdanost koalicije i donijeti im politički kapital dovoljan za četiri-pet mandata i na parlamentarnim izborima 2020. godine. Međutim, u tu računicu bili su uključeni upravo Međimurska županija i Matija Posavec kao važna karika. S rezultatom kao na europskim izborima HNS je računao na barem tri mandata u izbornoj jedinici. Bez Posavca to će biti teško ostvarivo.

Mogu li ovo preživjeti?

HNS je drugi najbolji rezultat ostvario u Varaždinskoj županiji s 10,5 posto, a ispred njih su tu bili i HDZ i SDP te Čačićevi Reformisti. Mogu još računati možda na mandat u četvrtoj izbornoj jedinci na osnovi Osijeka. No čini se da bi HNS, ako Posavec ode, a možda sa sobom povuče i nekog od zastupnika, zaista mogao nestati ili spasti na jedan mandat u Saboru.

Oni bliski vodstvu stranke uvjereni su da se to neće dogoditi, ali su i oni svjesni da novi raskol ne bi bio dobar za stranku. HNS je kao niti jedna stranka uspio preživjeti dva velika raskola u samo pet godina. Ovo bi bio treći i pitanje je koliko će se od njega uspjeti oporaviti. Prvo je prije pet godina iz HNS-a izbačen Radimir Čačić, koji je bio dugogodišnji predsjednik stranke. Čačić je bio i potpredsjednik Vlade, ali je morao otići na odsluženje zatvorske kazne zbog nesreće u Mađarskoj.

Izbačen je nedugo nakon odsluženja kazne. Osnovao je Reformiste, povukao dio članova i oteo Varaždinsku županiju HNS-u. Drugi veliki raskol dogodio se prije dvije godine, nakon što je vodstvo na čelu s Ivanom Vrdoljakom ušlo u koaliciju s HDZ-om. Stranku je tad napustilo 1000 članova, ali i četiri saborska zastupnika, uključujući Vesnu Pusić.