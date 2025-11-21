Trendovi, izazovi i potencijali hrvatskog biogospodarstva

Postoje istraživanja povezana s biogospodarstvom, koja su rezultirala većim brojem projekata, u području biotehnologije i biofarmacije. Prema procjenama Europske komisije, u 2022. godini biogospodarstvo u Hrvatskoj je doseglo dodanu vrijednost od 5 milijardi eura što je približno 8.7 posto od ukupne dodane vrijednosti gospodarstva te je zapošljavalo nešto više od 180 tisuća osoba. Ostvarena dodana vrijednost po zaposlenom u biogospodarstvu u 2022. godini iznosila je 28.000 eura. Dodana vrijednost smanjivala se do 2014. godine, nakon čega je počeo njezin rast te od 2019. premašuje vrijednost ostvarenu u 2008. godini.

Najveći udio u broju zaposlenih i dodanoj vrijednosti u biogospodarstvu imaju sektori poljoprivreda i proizvodnja prehrambenih proizvoda, koji čine 68,6 posto od ukupnog broja zaposlenih u biogospodarstvu te ostvaruju 68,6 posto dodane vrijednosti. Šumarstvo i prerada drva zapošljavaju 19,2 posto od ukupno zaposlenih u biogospodarstvu te ostvaruju 19,0 posto dodane vrijednosti.

Broj zaposlenih u biogospodarstvu smanjen je u razdoblju od 2008. do 2022. godine za 46,4%, što se može pripisati padu zaposlenosti u sektoru poljoprivrede za 65,6 posto, sa 185,1 tisuću na 63,6 tisuća. Smanjenje broja zaposlenih zabilježeno je i u drugim sektorima, osim u proizvodnji biobaziranih kemijskih i farmaceutskih proizvoda, plastike i gume (povećanje za 19,7posto) te u proizvodnji električne energije iz biomase za 2448,0 posto (sa 4 zaposlena u 2008. na 111 zaposlenih u 2022.).

Unatoč manjem broju zaposlenih, dodana vrijednost biogospodarstva u Hrvatskoj zadržana je na razini iz 2008. godine, uz promjene u strukturi po sektorima, što ukazuje na povećanje produktivnosti u biogospodarstvu. Značajno povećanje dodane vrijednosti u odnosu na 2008. zabilježeno je u proizvodnji električne energije iz biomase (za 2949,1 posto), sektoru proizvoda od drva i namještaja (za 154,6 posto) proizvodnji papira (za 92,6 posto), kemijskih i farmaceutskih proizvoda, plastike, gume (za 47,4 posto) te sektoru šumarstva (za 26,6 posto). Najveći porast dodane vrijednosti u razdoblju između 2008. i 2022. godine ostvaren je u proizvodnji električne energije iz biomase (za 30,2 puta), ali ovaj sektor i dalje ima veoma mali udio u ukupnom biogospodarstvu. Proizvodnja tekućih biogoriva u promatranom razdoblju smanjila se za 98,7 posto.

Dostupnost biomase u Hrvatskoj

Službene informacije o procjenama raspoložive biomase u Republici Hrvatskoj dostupne su iz administrativnih izvora (Platforma Europske komisije o tijekovima biomase, podatci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te podatci i Ministarstva gospodarstva). Također, informacije o raspoloživosti biomase su unazad desetak godina prikupljane i obrađivane kroz nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, koji se razlikuju s obzirom na obuhvat i korištenu metodologiju.

Prema procjeni Europske komisije objavljenoj na Platformi o tijekovima biomase u Europskoj uniji godišnja proizvodnja biomase u Republici Hrvatskoj iznosi približno 9,3 milijuna tona, od čega 9.336 milijuna tona ili 71 posto dolazi iz poljoprivrede, 2.785 milijuna tona ili 21 posto iz šumarstva, a 942 tisuće tona ili 7 posto je biomasa nepoznatog porijekla.

Proizvodnja biomase iz poljoprivrede, uključujući i ribarstvo, prema podatcima iz 2022. godine, iznosila je 5,9 milijuna tona, uz dodatni neto uvoz od 3,4 milijuna tona. Od ukupno raspoložive poljoprivredne biomase, uključujući i ribarstvo, 76 posto namijenjeno je za proizvodnju hrane i hrane za životinje, 20 posto je izvezeno, a ostatak je završilo u otpadu. Ukupni otpad od hrane iznosio je 299 tisuća tona suhe tvari.

Proizvodnja biomase iz šumarstva, prema podatcima iz 2022. godine, iznosila je 2,8 milijuna tona suhe tvari. Od ukupne raspoložive biomase iz šumarstva, 478 tisuća tona čini neto izvoz, 1.266 tisuća tona je završilo u preradi, a 1.906 tisuća tona je iskorišteno za dobivanje energije. Iz Hrvatske su izvezene značajnije količine piljene građe (704 tisuća tona neto), peleta (325 tisuća tona neto) i nusproizvoda obrade drva (353 tisuća tona neto).

Strateški dokumenti i institucionalni okvir razvoja biogospodarstva

Područje biogospodarstva u Hrvatskoj obrađeno je djelomično u nekoliko strategija i akcijskih planova poput Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. ("Narodne novine", br. 13/21), Strategije poljoprivrede do 2030. ("Narodne novine", br. 26/22), Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu ("Narodne novine", br. 63/21), Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu ("Narodne novine", br. 25/20), Strategije pametne specijalizacije do 2029. godine, Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine (NECP).

Biogospodarstvo kao cjelina nije definirano kao zasebno upravno područje te je i područje nadležnosti propisano samo za pojedine segmente biogospodarstva, npr. u segmentu biogoriva, obnovljivih izvora energije, inovacija. U skladu s tim, tema biogospodarstva obuhvaćena je parcijalno u nekoliko strateških i provedbenih dokumenata.

Stoga je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva iniciralo izradu nacionalne Strategije biogospodarstva kako bi kroz participativni, multisektorski pristup zajedno s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih iznjedrili strateški dokument, koji će obuhvatiti sve sektore biogospodarstva.

U tom kontekstu, važnu ulogu ima i Konferencija o biogospodarstvu koja će 25. studenoga 2025. u Zagrebu okupiti ključne dionike s ciljem jačanja dijaloga, razmjene znanja i oblikovanja održivog smjera razvoja hrvatskog i europskog biogospodarstva.

Program konferencije otvorit će potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Na panelima će sudjelovati predstavnici resornih ministarstava, Europske komisije, BIOEAST inicijative, Konzorcija biobaziranih industrija te predstavnici hrvatskih tvrtki i organizacija aktivnih u području biogospodarstva.

