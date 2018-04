Trener iz Splita optužen da je spolno zlostavljao dječaka (12)

Poznati splitski 30-godišnji nogometni trener Ivan I., koji je dosad radio s djecom u mnogim klubovima na području Splita, optužen je za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta (bludne radnje), odnosno spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od petnaest godina, javlja Slobodna Dalmacija.

Općinsko državno odvjetništvo tereti ga da je tijekom 2016. godine, odnosno do kolovoza te godine, kao nogometni trener 12-godišnjem dječaku slao enormno velik broj neprimjerenih SMS poruka, i to u većini u kasnonoćnim satima. Sve je to činio, po optužnici, zato da bi pridobio njegovu naklonost i uspostavio "osobitu emocionalnu vezu kako bi ga u cilju zadovoljavanja svoje seksualne potrebe seksualno zlostavljao".

Poruke su kod djeteta, navodi optužnica, izazvale tjeskobu, osjećaj ovisnosti i krivnje. Trener je dječaka vodio u više navrata u svoju kancelariju zahvaljujući postignutom povjerenju te ga je neprimjereno ljubio u usta i od njega zahtijevao da ga također poljubi u usta.

ODO Split u optužnici traži da sud kazni nogometnog trenera s jednom godinom zatvora i da mu izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja posla kojim se bavi.