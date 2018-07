Djeci iz špilje ni roditelji još ne smiju prići: 'Možda su zarazni'

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

9.07 - Nitko pa ni roditelji neće moći zagrliti dječake niti biti u neposrednoj njihovoj blizini. Liječnici, naime, strahuju od infekcija koje se mogu prenijeti kroz tlo ili vodu budući da su djeca gotovo 20 dana bila u poplavljenoj špilji. Čekaju se rezultati krvnih pretraga, a tek kad oni dođu, liječnici će odlučiti o tome smiju li dječaci biti u kontaktu s okolinom ili će prije toga trebati liječenje.

8.54 - Svih osam dosad spašenih dječaka osjeća se dobro. Tajnik tajlandskog ministra zdravstva Jedsada Chokdamrongsuk kaže da nemaju temperaturu niti drugih značajnijih zdravstvenih problema. Dobro im je i psihičko stanje.

7.48 - Vođa spašavanja Narongsak Osatanakorn neizravno je odbio pomoć američkog milijardera Elona Muska koji je izgradio i poslao malu podmornicu za spašavanje dječaka iz špilje.

- Iako je to dobra i sofisticirana tehnologija, za našu misiju nije praktična.

Musk je prije nekoliko sati na Twitteru objavio da je njegova podmornica, napravljena od dijelova rakete i nazvana Wild Boar, po nogometnom timu u kojem dječaci igraju, stigla do špilje i na raspolaganju je ako zatreba.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT