Trenuci prije smrti: Otac je Alfieju davao umjetno disanje

Otac Alfija Evansa borio se do samog kraja - održavao je svog dvogodišnjeg sina na životu disanjem usta na usta prije nego je dječak preminuo. Članovi obitelji otkrili su da je Tom Evans (21) u subotu ujutro upuhivao svojem sinu zrak u usta još nekih desetak minuta, pokušavajući ga oživjeti.

Alfie Evans, dječak s rijetkom degenerativnom bolesti pronašao se u središtu pravne bitke nakon što su ga liječnici u Liverpoolu isključili s aparata za održavanje na životu. Dječak je nastavio samostalno disati, ali je ostao u polu-vegetativnom stanju. Njegovi su roditelji zatražili nastavak liječenja u Italiji, no sud je to odbio.

Alfijevi roditelji Tom i Kate James posljednje su trenutke svojeg dječaka proveli kao obitelj, ležeći pokraj njega u krevetu. Kada je Alfie konačno izdahnuo, očajni roditelji zajedno su zaspali pokraj sina.

- Bio je vrlo težak dan, gledati Alfija kako se bori za dah od ranog jutra. Počeo je disati i mislili smo da će sve biti u redu. Ali oko 01.30 sati zazvonio je telefon i javili su nam da se vratimo u bolnicu - ispričao je član obitelji britanskom Mirroru.

U međuvremenu, pred bolnicom se okupilo tisuću ljudi koji su se došli oprostiti nakon što je na Facebooku objavljena vijest o Alfijevoj smrti. Ljudi su pjevušili Alfijevo ime i pjevali pjesmu You will never walk alone (u prijevodu: Nikad nećeš hodati sam) i ispustili na tisuće balona u zrak.

Thousands of balloons were released outside the Liverpool hospital where British toddler Alfie Evans died. https://t.co/HJtvctp72v pic.twitter.com/yA0et8qomy — Fox News (@FoxNews) April 28, 2018

Alfie je rođen kao zdrav dječak, no već u dobi sa šest mjeseci liječnici su primijetili da se na razvija sukladno svojoj dobi. Sredinom 2016. dječak je hospitaliziran zbog kašlja i visoke temperature. Ubrzo su uslijedili epileptički napadaji, njegovo se stanje pogoršavalo i dječak od tada više nije napustio bolnicu.

Iako definitivna dijagnoza nije nikad postavljena, vjeruje se da je dječak bolovao od sindroma mijelodisplazije, skupine poremećaja povezane s disfunkcijom koštane srži za koje nema lijeka, a bolest izaziva teška oštećenja mozga, bubrega i ostalih organa.