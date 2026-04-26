TRENUCI UŽASA Kako se gala pretvorila u kaos. Trump: On je bolestan, to je 'vuk samotnjak'

Godišnja Večera dopisnika Bijele kuće, glamurozni događaj koji okuplja politički i medijski vrh Sjedinjenih Država, u subotu navečer pretvorila se u scene kaosa i straha. U hotelu Washington Hilton odjeknuli su pucnjevi, što je izazvalo hitnu evakuaciju predsjednika Donalda Trumpa i prve dame Melanije te prekid večere. Napadač je uhićen, a jedan agent Tajne službe je ranjen, no život mu je spasio pancirni prsluk.

24sata na mjestu užasa

- Moj hotel je preko puta hotela u kojem je bila Večera dopisnika Bijele kuće, čuo se glasan zvuk koji je povezan s pucnjem. Policija je odmah izašla na ulicu, prelijetali su helikopteri. Policija nije nikoga puštala da snima vani. U naš hotel je došlo nekoliko ljudi koji su uspjeli pobjeći s večere, dok su ostali ostali zatvoreni unutra. Kažu kako su čuli zvuk poput pucnja i onda su svi vikali da se bacimo na pod - javlja naša novinarka koja je trenutačno u Washingtonu.

- Pucanj je bio prigušen i nisam 100% siguran da je uopće bio pucanj - rekao nam je jedan od uzvanika sa večere.

- Uspjeli smo izaći kroz vrata za evakuaciju. I dalje drže ljude zatvorene unutra. Priča se da je napadač upucan i da je zato došla hitna pomoć - rekla nam je žena koja je bila na Večeri dopisnika Bijele kuće.

Kaos u hotelu Hilton: 'Činilo se kao da puca na sve strane'

Dok su gosti, odjeveni u smokinge i večernje haljine, čekali Trumpov govor, večeru je prekinuo zvuk pucnjave. Svjedoci navode da su čuli između pet i osam hitaca. Naoružani agenti Tajne službe upali su u dvoranu i pojurili prema glavnom stolu gdje je sjedio predsjednik, dok su prestravljeni gosti tražili zaklon ispod stolova. U panici su se prevrtale čaše s vinom, a dvorana je u svega nekoliko trenutaka evakuirana.

Foto: Bo Erickson

Američki predsjednik, koji je u tom trenutku sjedio za glavnim stolom na povišenoj platformi na večeri izvjestitelja iz Bijele kuće isprva nije reagirao, ostao je ravnodušan, prenosi AFP.

Pripadnici Tajne službe, agencije odgovorne za zaštitu najviših dužnosnika hitro su se popeli s oružjem u rukama na pozornicu ispod velikog transparenta na kojem je pisalo "Udruga dopisnika Bijele kuće" nakon pucnjave da bi izveli najviše dužnosnike na sigurno.

Pripadnici zaštite 79-godišnjeg milijardera i teško naoružano osiguranje skočili su na pozornicu na kojoj je bio glavni stol okružili i izveli predsjednika iz dvorane, zajedno sa suprugom Melanijom i ostalim visokim dužnosnicima: potpredsjednikom J. D. Vanceom, tajnicom za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt i nekoliko članova kabineta.

Za glavnim stolom na pozornici ostale su tek dvije osobe.

Glazba u pozadini dvorane, ispunjenoj plavičastim prigušenim svjetlom koje je pridonijelo nadrealnoj atmosferi trenutka, odjedanput je utihnula.

Predsjednik Trump je kasnije opisao trenutak napada.

​- Čuo sam buku i pomislio da je pao pladanj, bio je to prilično glasan zvuk i dolazio je izdaleka... ali bio je to pištolj - rekao je novinarima.

Ključno svjedočanstvo dala je Helen Mabus, volonterka na događaju, koja je vidjela napadača neposredno prije napada. Prema njenim riječima, osumnjičeni je sastavio 'dugo oružje' u slabo čuvanoj, improviziranoj prostoriji blizu ulaza.

​- Bio je u toj sobi... izvadio ga je iz torbe ili nečega. Sastavio ga je i... potrčao prema stepenicama koje vode dolje u dvoranu - ispričala je za New York Post.

Dodala je da je napadač počeo pucati u više smjerova.

​- Činilo se kao da je pucao na sve strane - rekla je, procjenjujući da je čula 'najmanje deset hitaca'.

Helikopter i bljeskajuća svjetla

Vrlo brzo se proširila vijest o tomu da su ispaljeni hici, što je skupini novinara prenio Mehmet Oz, voditelj programa javnoga zdravstvenog osiguranja, dok su ga i samog iz prostorije izvodili pripadnici snaga reda.

Nekoliko dugih minuta su gosti, koje su snage reda 'potjerale' u hotelsko prizemlje, ostali osupnuti, u rukama čvrsto držeći mobitele dok su čekali vijesti o predsjedniku, sve dok on nije na svojoj društvenoj mreži Truth objavio da je zdrav i da je na sigurnom.

Donald Trump je isprva predložio da se događaj, kojemu je prvi put prisustvovao kao predsjednik, nastavi. No potom je objavio da je događaj definitivno otkazan, ali da će održati konferenciju za novinare u Bijeloj kući.

Neki od novinara izjurili su iz hotela, istoga onog u kojemu je pokušaj atentata godine 1981. preživio tadašnji predsjednik Ronald Reagan. Dok im je helikopter tutnjao nad glavama, novinari su se probijali kroz mnoštvo policajaca i policijskih automobila s bljeskajućim svjetlima.

'Ponovno ćemo to učiniti'

Foto: Jonathan Ernst

Dva sata nakon incidenta, američki predsjednik, odjeven u svečani smoking, pojavio se pred okupljenim novinarima i uzvanicima. Govorio je o "potencijalnom atentatoru" koji je namjeravao "ubijati" te je iznio detalje - naoružani napadač pokušao je probiti sigurnosno područje na ulazu u dvoranu u kojoj se sve događalo, pri čemu je uhićen.

Trump je kazao da je pritom ustrijeljeni pripadnik policije.

- Bila je to malo drugačija večer nego što smo očekivali, ali ponovno ćemo to učiniti - obećao je milijarder.

Tijekom svojega prvog mandata, kao i prošle godine Donald Trump klonio se ove gala večere, zamišljene kao proslave slobode tiska, kojoj su prisustvovali svi njegovi prethodnici od dvadesetih godina prošlog stoljeća. Otkad se vratio na vlast, Trump neumoljivo napada medije.

No u subotu navečer je republikanski vođa SAD-a, čini se, objavio svojevrsno primirje s novinarima i medijima.

- Želim zahvaliti novinarima, medijima, bili ste vrlo odgovorni u svom izvještavanju - rekao je s govornice u sobi za press konferencije Bijele kuće.

Tko je napadač? Inženjer, učitelj i developer videoigara

Foto: DONALD J TRUMP via Truth Social

Vlasti su brzo identificirale napadača kao 31-godišnjeg Colea Tomasa Allena iz Torrancea, predgrađa Los Angelesa. Prema dostupnim informacijama, Allen je visokoobrazovana osoba. Diplomirao je strojarstvo na prestižnom Kalifornijskom tehnološkom institutu (Caltech) 2017. godine, a magistrirao računalne znanosti na California State Universityju. Javni podaci pokazuju da je radio kao honorarni učitelj u tvrtki za pripremu ispita C2 Education, koja ga je u prosincu 2024. proglasila 'učiteljem mjeseca', te kao programer videoigara.

Policija je potvrdila da je Allen kod sebe imao sačmaricu, pištolj i više noževa. Vjeruje se da je bio gost u hotelu Hilton, gdje je policija 'osigurala sobu' kako bi utvrdila njezin sadržaj. Prema evidenciji Savezne izborne komisije, Allen je u listopadu 2024. donirao 25 dolara za predsjedničku kampanju Kamale Harris. Vlasti vjeruju da je djelovao sam, a motiv napada još se istražuje. U ponedjeljak će biti izveden pred sud pod optužbom za korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog zločina i napad na saveznog službenika opasnim oružjem.

Sigurnosni propusti i oštre osude političkog nasilja

Foto: Reuters

Incident je odmah pokrenuo raspravu o mogućim sigurnosnim propustima. Bivši zamjenik direktora FBI-a Andrew McCabe izrazio je zabrinutost jer je napadač uspio doći 'prilično daleko izvan perimetra' koji je osiguranje uspostavilo. Jedna novinarka koja je prisustvovala večeri izvijestila je da joj nitko prije ulaska u dvoranu nije tražio osobnu iskaznicu, iako su gosti prolazili kroz detektore metala. Činjenica da je napadač, kako se čini, uspio sastaviti oružje unutar hotela, u prostoru bez nadzora, ukazuje na ozbiljne propuste u organizaciji osiguranja.

Napad je izazvao jednoglasnu osudu s obje strane političkog spektra.

- Političkom nasilju nema mjesta u našoj demokraciji - napisala je na društvenoj mreži X demokratska senatorica Kirsten Gillibrand.

Sličnu poruku poslao je i republikanski zastupnik Warren Davidson: "Političko nasilje mora prestati".

Bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi, čiji je suprug Paul bio žrtva brutalnog napada 2022. godine, izjavila je: "Kao netko čija je obitelj pretrpjela političko nasilje, moje su molitve s ozlijeđenim službenikom i svima koji su pogođeni traumom ovih strašnih incidenata".

Duga povijest napada na američke predsjednike

Subotnji incident šokantan je podsjetnik da su pokušaji atentata dio američke povijesti. Do sada su četiri američka predsjednika ubijena u atentatima: Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley i John F. Kennedy. Ronald Reagan je jedini predsjednik koji je preživio ranjavanje u pokušaju atentata dok je bio na dužnosti 1981. godine. Sam Donald Trump bio je ranjen u pokušaju atentata u srpnju 2024. godine u Pennsylvaniji, između svoja dva mandata. Ovi događaji naglašavaju stalne prijetnje s kojima se suočavaju najviši američki dužnosnici.

*uz korištenje AI-ja