EGZEKUCIJA VRHOVNOG VOĐE

Trenutak likvidacije ajatolaha? Razorili mu rezidenciju. Trump gledao sliku mrtvog Hamneija

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: IDF

Mjesecima prije napada, CIA je pratila lokacije i obrasce kretanja Hamneija te saznala da će se održati sastanak viših dužnosnika s njegovim prisustvom

Admiral

Usred opsežnog niza američkih i izraelskih raketnih udara na Iran, kao dio Operacije Epic Fury i Operacije Roaring Lion 28. veljače, neimenovani izraelski dužnosnik tvrdio je da je tijelo Hameneija pronađeno. Nekoliko sati ranije, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je da su Khamenei i predsjednik Masoud Pezeshkian živi, koliko ja znam. Kasnije tog dana, američki predsjednik Donald Trump napisao je na Truth Social da je Hamnei ubijen.

Napad na Teheran 00:05
napad na teheran | Video: IDF

Iranska državna televizija kasnije je potvrdila njegovu smrt oko 5 ujutro po IRST vremenu, nekoliko sati nakon Trumpove objave, s njegovom kćeri, zetom, snahom i unukom, što je potvrđeno 1. ožujka 2026. Mjesecima prije napada, CIA je pratila lokacije i obrasce kretanja Hamneija te saznala da će se održati sastanak viših dužnosnika s njegovim prisustvom. Prema Reutersu, Sjedinjene Države i Izrael pripremali su napade tako da se izvrše u trenutku kada bi Hamnei bio na sastanku sa svojim višim savjetnicima, od kojih je najmanje pet ubijeno s njim.

SAD: ‘Imamo najmoćniju vojsku, a iranska vojska je ostala bez sjedišta’ 00:17
SAD: ‘Imamo najmoćniju vojsku, a iranska vojska je ostala bez sjedišta’ | Video: 24sata/X/U.S. Central Command

Prema dosad objavljenim izvještajima s međunarodnih medija i izvora, u napadu u kojem je ubijen Hamnei korišteno je oko 30 bombi koje su razorile rezidenciju.

