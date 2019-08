Tresli se prozori: Potres od 3,4 Richtera pogodio je Koprivnicu

Umjeren potres jačine 3,4 Richtera pogodio je nešto prije 10 sati područje Koprivnice. Epicentar potresa bio je 8 kilometara od Reke, odnosno 13 od Koprivnice.

Felt #earthquake (#potres) M3.4 strikes 36 km SE of #Varaždin (#Croatia) 12 min ago. Please report to: https://t.co/0a44pdQ5P9 pic.twitter.com/zM8OAdFSaT