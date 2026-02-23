Čamac s migrantima prevrnuo se na rijeci u mjestu Rosulje kraj Hrvatske Kostajnice. Jedan je poginuo, policija izvukla troje živih. Mještani u strahu: ‘Stalno nam prolaze kroz dvorišta po noći’
Trgnuo sam se iz sna kad sam čuo sirene, odmah mi je sve bilo jasno. To se tu često događa
Probudile su me sirene i plave rotirke u ranim jutarnjim satima. Odmah sam znao o čemu je riječ, rekao nam je Pavo Božanović (78), koji živi uz obalu Une u Rosuljama kraj Hrvatske Kostajnice. U tome mirnome mjestu sunčani ponedjeljak obilježila je prava drama. A svemu je svjedočio upravo Pavo. Mirnu večer prekinuli su uzvici zapomaganja. Čamac s migrantima prevrnuo se u hladnoj rijeci.
