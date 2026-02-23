Obavijesti

DRAMA NA UNI PLUS+

Trgnuo sam se iz sna kad sam čuo sirene, odmah mi je sve bilo jasno. To se tu često događa

Piše Veronika Miloševski,
Čamac s migrantima prevrnuo se na rijeci u mjestu Rosulje kraj Hrvatske Kostajnice. Jedan je poginuo, policija izvukla troje živih. Mještani u strahu: ‘Stalno nam prolaze kroz dvorišta po noći’

Probudile su me sirene i plave rotirke u ranim jutarnjim satima. Odmah sam znao o čemu je riječ, rekao nam je Pavo Božanović (78), koji živi uz obalu Une u Rosuljama kraj Hrvatske Kostajnice. U tome mirnome mjestu sunčani ponedjeljak obilježila je prava drama. A svemu je svjedočio upravo Pavo. Mirnu večer prekinuli su uzvici zapomaganja. Čamac s migrantima prevrnuo se u hladnoj rijeci.

ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
BiH KORIJENI

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre

